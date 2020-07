Escándalo en la NBA: Lou Williams pide permiso para ir a un funeral y termina en un club de strippers

Si hay algo que las autoridades de la NBA no negocian es el hermetismo bajo el cual se reanudará la competencia en la “burbuja” de Disney World de la Florida. Y ante esta firme postura, la irresponsabilidad que cometió Lou Williams no solo que ha encendido las alarmas de los organizadores sino que, además, significa una importante ausencia para Los Angeles Clippers en los primeros partidos.

Bajo el argumento de que debía concurrir a un funeral, Williams solicitó el permiso correspondiente para ausentarse unas horas del ESPN World Wide Sports Complex. La NBA accedió a su petición y el basquetbolista de 33 años consiguió su objetivo. Pero algo se traía entre manos…

Distintas imágenes difundidas en las redes sociales dan crédito de que Williams no concurrió a un velorio pero sí a un club nocturno de strippers en Atlanta. Y de acuerdo a los periodistas Ramona Shelburne y Shams Charania, especialistas en la NBA, la organización comenzó una investigación por el presunta quebrantamiento del espíritu de dicha habilitación.

Las fotografías que salpican a Williams fueron publicadas en Instagram Stories por el rapero Jack Harlow, quien aparece junto al jugador de los Clippers en lo que parece ser un club nocturno de la ciudad de Atlanta. Sin embargo, el músico luego las borró explicando que “eran fotos antiguas con Lou y estaba recordando cuánto extraña aquellos tiempos“.

LA Clippers guard Lou Williams left the NBA bubble in Orlando for "personal reasons." Then Jack Harlow posted a photo of himself with Williams at famed Atlanta strip club Magic City. https://t.co/AF5fCHoITe pic.twitter.com/efhKCTmS2D

Según informó más tarde TMZ Sports, Williams finalmente confesó haber asistido al club de streaptease Magic City de Atlanta y dijo haber estado “un corto tiempo” para recoger la cena luego de asistir al velorio por el que había solicitado dejar la “burbuja” de Disney.

El estricto protocolo que maneja la NBA para las salidas de Orlando indica que cada jugador debe permanecer 10 días aislado antes de reincorporarse a los entrenamientos con su equipo. Por ende, Williams continúa cumpliendo dicho periodo de cuarentena y será baja para los primeros partidos de los Clippers: el clásico de Los Angeles ante Lakers y el duelo frente a New Orleans Pelicans.

Ante la innumerable cantidad de críticas que recibió de distintos periodistas y fanáticos de la NBA, Lou Williams ‘recogió el guante’ y se expresó vía Twitter con una dura respuesta a un tuit emitido por el periodista Kendrick Perkins (ESPN).

Enterado del accionar de Williams, Perkins lanzó: “Es inquietante que un novato como Zion Williamson actúa de forma más madura que un veterano de la NBA como Lou Williams“. Y la respuesta, claro, no tardó en llegar. “15 años en este negocio y lo más sucio que tienes de mi nombre es detenerte para obtener polémicas durante una pandemia. Perk. Cállate. Y no te rías y digas que esto es solo televisión cuando te cruces conmigo“.

15 years in this business and the most dirt you have on my name is stopping to get hot wings during a pandemic. Perk. Shut up. And stop laughing and saying it’s just tv when you run into me too. https://t.co/2xnCpG9I1J

— Lou Williams (@TeamLou23) July 27, 2020