Violenta reacción de un entrenador: fue expulsado y se desquitó a golpes con un árbitro [IMÁGENES FUERTES]

Mientras que en muchos países aún no se ha reanudado el fútbol a causa de la pandemia, en la Premier League de Somalía se registro un lamentable y violento episodio con el entrenador del Horseed FC, quien furioso por ser expulsado descargó toda su ira con una golpiza al cuarto árbitro del encuentro frente a Elman FC.

Col Ahmed Mohamed Hassan, DT del elenco visitante, estalló de furia al recibir la tarjeta roja cuando corrían 73 minutos de partido y, sin mediar palabras, le propinó un feroz golpe al juez asistente que generalmente se encarga de anunciar los cambios a un costado del campo de juego.

Las imágenes, difundidas por el periodista africano Nuhu Adams vía Twitter, muestran el instante en el que Hassan pierde los estribos y lanza un puñetazo con su mano derecha sobre la cara del réferi que, previamente, había informado al árbitro principal del partido por una infracción del entrenador.

HERMOSO bardo en la Liga de Somalia 🇸🇴. El técnico del Horseed FC fue expulsado. No le gustó mucho esa decisión (?) y le pegó una piña al cuarto árbitro. Después lo fue a buscar al principal para fajarlo también y se armó bardo.

Afortunadamente, uno de los futbolistas del equipo visitante actuó a tiempo y detuvo intempestiva marcha de su descontrolado entrenador.

Tras unos minutos de tensión mientras calmaban a Hassan, el partido pudo continuar y culminó en empate 2 a 2 entre Elman y Horseed, que marchan tercero y segundo respectivamente en la división de élite del fútbol somalí. Puedes ver el video haciendo click aquí.

En cuanto a las posibles consecuencias para Hasan, todavía no hay novedades al respecto pero se aguarda que la federación del país africano imponga una fuerte sanción contra el entrenador del Horseed FC.

Presente dispar en el fútbol africano

Somalía es uno de los países africanos en donde el fútbol profesional volvió antes de lo pensado ya que en otras grandes naciones del continente todavía no rueda el balón.

Tales son los casos de Marruecos, cuyo reinicio de la actividad está pactada para el próximo 27 de julio, Túnez (2 de agosto) y Egipto (6 de agosto).

El caso particular pasa por el torneo oficial de Burundi, al ser el único que no detuvo su desarrollo en todo África a pesar del brote mundial de coronavirus.

