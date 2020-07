David Villa es investigado por acoso sexual: ¿Qué dijo el exdelantero en un comunicado?

El New York City FC, ha iniciado un proceso de investigación por una denuncia de acoso sexual de una extrabajadora del club contra David Villa.

Según informa ESPN, desde el club de la MLS aseguran que: ”Nos enteramos de la acusación de un ex empleada del club al verla en redes sociales. Este asunto nos lo tomamos extremadamente en serio. No toleramos el acoso. Iniciamos una investigación inmediata“.

Here is a statement from #NYCFC regarding the sexual harassment allegations made by a former intern against David Villa. pic.twitter.com/WyF6xy5wg3

El máximo goleador de la selección española, campeón del mundo en 2010 y recientemente retirado el año pasado negó rotundamente las acusaciones que habían aparecido en Twitter el pasado viernes en la cuenta @ItsmeskylerB: “Cuando obtuve mi trabajo en el NYCFC pensé que estaba ante la oportunidad de mi vida, pero lo que conseguí en realidad fue que David Villa me tocase cada jodido día, mientras mis jefes pensaban que se trataba de algo gracioso”, aseguraba en su red social.

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday.

Durante los últimos días he sido consciente de algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas que ha hecho sobre mí una usuaria de Twitter que trabajó como becaria en el New York City, club que abandoné en el mes de diciembre de 2018. Las acusaciones han trascendido en las redes y a los medios de comunicación. Ante la situación de daño a mi reputación, quiero manifestar los siguientes puntos:

1. Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí a través de Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas.

2. No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC. Entiendo, por lo que he leído en Twitter, que era una becaria y que dejó el Club al final de 2019, un año después de que yo me fuese. Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el Club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana. Por supuesto, cooperaré totalmente con NYC FC porque sus acusaciones también están dirigidas al Club.

3. Jugué cuatro temporadas en New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del Club. Por lo tanto, es difícil de entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018, hace más de un año y medio. Repito que estas acusaciones son totalmente falsas”.

4. El acoso es un problema importante para la sociedad. Es muy lamentable para aquellos que sí han sufrido acoso que otras personas se acojan a ello como excusa para realizar falsas acusaciones.

5. Mientras nuestro equipo legal trabaja para aclarar estas falsas acusaciones, le ruego a cualquier persona o medio de comunicación que por favor respete mi derecho a la presunción de inocencia.

DAVID VILLA SÁNCHEZ.