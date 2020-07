Exciclista es condenado a 12 meses de prisión: ¿qué hizo para ir a la cárcel?

View this post on Instagram

El austriaco además estaba acusado de estafar a sus antiguos clubes y patrocinadores. El exciclista profesional austríaco Georg Preidler fue condenado este miércoles por un tribunal de Innsbruck (Austria), en primera instancia, a una pena de doce meses de cárcel condicional por participar en una trama de dopaje sanguíneo, informa la televisión pública ORF. El exciclista de equipos como Groupama-FDJ (Francia) y Team Sunweb (Alemania) estaba acusado de haber estafado a sus clubes, patrocinadores y organizadores de carreras por el uso de dopaje. El daño económico causado por Preidler fue estimado por la acusación en unos 280.000 euros (300.000 dólares). Además de la pena de cárcel condicional, el ciclista fue condenado a una multa de 2.880 euros (3.300 dólares). Preidler, quien publicó con motivo del juicio una confesión escrita de 15 páginas, se habría dopado al menos entre marzo de 2017 y marzo de 2019. En su confesión confirmó que se dopó con la ayuda de un médico alemán a partir de 2018 pero negó haberlo hecho ya antes. Sin embargo, en el juicio, un testigo croata aseguró haberle entregado ya antes de 2018 jeringas y hormonas de crecimiento, siempre dejando claro que se trataba de dopaje. Preidler aseguró, según relata ORF, que en ese momento no era consciente de que se trataba de sustancias ilegales para el deporte, lo que la fiscalía consideró como poco creíble. En su plegaria final, el ciclista pidió perdón por lo sucedido, sobre todo al haber sido como deportista profesional un modelo para mucha gente joven. Concluyó diciendo que se retira por completo del deporte, tras haber "arruinado" sus propia vida. Preidler reconoció por primera vez en marzo del año pasado haber participado en una red de dopaje desarticulada durante el Mundial de Esquí Nórdico 2019, con una veintena de atletas implicados.