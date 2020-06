Murió Wes Unseld: ¿cómo murió el legendario jugador del Salón de la Fama?

El mundo del deporte está de luto, esta vez tras conocerser la muerte de la leyenda de Baltimore y de los Washington Bullets, Wes Unseld. El centro del salón de la fama, que pasó 13 temporadas en la NBA, murió a la edad de 74 años.

“En nombre de la organización Wizards y toda la familia MSE, me gustaría extender nuestras más sinceras condolencias a la familia Unseld, incluida su esposa Connie, su hija Kimberly, su hijo Wes Jr. y sus dos nietos, así como su gran número de familiares y amigos”, dijo el presidente y CEO de Monumental Sports & Entertainment, Ted Leonsis (a través del sitio web del equipo).

“Todos admiramos a Wes como el pilar de esta franquicia durante tanto tiempo, pero fue su trabajo fuera de la cancha lo que realmente dejará un legado impactante y vivirá a través de las muchas personas que tocó y sobre las que influyó durante su vida de baloncesto y más allá”, agregó Leonsis.

Unseld pasó 13 años con la franquicia. El centro de 6’7 ayudó a llevar al club a 12 apariciones en postemporada y un título de la NBA, que es el único campeonato de Bullets / Wizards.

“Aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de pasar tiempo con Wes lo conocíamos como un hombre generoso y reflexivo cuya fuerte voluntad solo se correspondía con su pasión y deseo de elevar a los demás”, dijo el gerente general de los Wizards, Tommy Sheppard. “Su destreza física, su talento innegable y su comportamiento en la cancha pueden haber causado temor en los oponentes en toda la NBA, pero será recordado mejor como mentor, líder y amigo”.

Unseld jugó en la Universidad de Louisville, donde se estableció como un centro principal en las filas de la universidad. Fue seleccionado No. 2 en general en el draft de la NBA de 1968 por los Baltimore Bullets.

En 1969, como novato, ayudó a llevar a los Bullets a un título de división, a pesar de que la franquicia había estado en el último lugar durante el año anterior. Ganó el premio al Novato del Año de la liga y el premio MVP esa temporada, convirtiéndose en el segundo jugador en lograr ambas hazañas en la misma temporada (Wilt Chamberlain).



Unseld llevó a la franquicia a su único título de la NBA en 1978. Los Bullets derrotaron a Seattle SuperSonics y el centro fue nombrado MVP de las Finales. Unseld fue incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto en 1988. Su número 41 es uno de los cinco jerseys retirados por la franquicia Bullets/Wizards.

Unseld se mudó a la oficina principal de Bullets al retirarse de la liga en 1981. Comenzó sirviendo como vicepresidente de la franquicia. Más tarde, asumiría el cargo de entrenador en jefe del equipo, dirigiendo un equipo que había comenzado la temporada 1987-88, con un récord de 8-19 y llevándolos a la postemporada después de ir 30-25 en el año.

Unseld siguió siendo el entrenador hasta 1994. Ganó 202 juegos con la franquicia, que es el segundo más en la historia del club. Regresó a la oficina principal en 1996 y se desempeñó como gerente general hasta 2003, incluido un año con Michael Jordan al frente.

“Wes fue un verdadero campeón cuyas contribuciones en las comunidades de Baltimore y Washington afectarán a las generaciones”, dijo el director ejecutivo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Bullets & Wizards, Bobby Dandridge.

Los logros de Unseld no solo están ligados al baloncesto. Él y su esposa, Connie, abrieron la Escuela Unseld en Baltimore, en 1978. De acuerdo con el sitio web de los Wizards, es una de las pocas escuelas primarias acreditadas y no afiliadas a la iglesia en Maryland.

“Robert, Jim y yo estamos desconsolados”, dijo Irene Pollin. “Desde 1968, Wes fue la base sobre la cual se formó nuestro equipo, y su carrera en el Salón de la Fama y el campeonato que ayudó a traer a nuestra ciudad hablan por sí mismos. Pero para nosotros, la pérdida de Wes es más que eso. Él y los Unselds son familiares para nosotros, y cuando pierdes a un miembro de la familia, especialmente a una figura querida como Wes, la tristeza es insondable. Extendemos nuestras oraciones a Connie, Kim, Wes, Jr. y toda la familia Unseld. Te amamos y amamos a Wes con todo nuestro corazón”.



