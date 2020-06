Sergio Ramos responde a Piqué sobre las polémicas arbitrales. ¿Qué dijo?

Gran partido el del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, hoy ante el Mallorca. Estuvo infranqueable en defensa y nos brindó un golazo de falta que se coló por la mismísima escuadra.

El central ha vuelto a la competición a un gran nivel de forma y lo demuestra tanto en defensa como en ataque. En los cuatro partidos de competición que sumamos en la Liga Española tras la crisis del coronavirus, el capitán ha anotado ya dos goles.

Con los dos goles anotados en estos partidos, Ramos se ha convertido en el defensa más goleador de la Liga Española, como informa Diario Marca. El central suma ya 68 goles, superando los 66 de un mito del barcelonismo y el héroe de la primera Copa de Europa, Ronald Koeman.

Aquí les dejamos con el tremendo chicharro de falta que sentenció el encuentro ante el Mallorca. ¿Quizás el mejor de su carrera?

Ramos responde a Piqué

En cualidad de capitán, goleador y protagonista del partido, hoy hemos escuchado a Sergio Ramos en declaraciones a Movistar, que destaca Marca:

“Es normal todo el ruido que se genera. Se genera porque estamos líderes, antes no se hablaba tanto. No creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por ser líderes. Que la gente no se monte películas.”

De esta manera, Ramos estaba respondiendo a Gerard Piqué, quien después del empate contra el Sevilla insinuó que los árbitros habían ayudado a los blancos.

A Ramos se le ha preguntado por las polémicas arbitrales después de que el primer gol de los blancos llegase tras una posible falta de Carvajal. El lateral carga contra Dani Rodríguez. Es un contacto hombro con hombro. El árbitro, tras consultar el VAR, consideró que no era suficiente para sancionarlo con falta.

Sobre el dato que destacamos anteriormente, el de los 68 goles, Ramos ha mostrado su felicidad con este comentario: “Es un premio a la constancia, a muchos años de trabajo… Estoy contento”.

El Real Madrid, ¿favorito por el calendario que le queda?

Repasando el calendario que les queda a los dos equipos y con el “goal average” favorable a los blancos con Barcelona y Madrid empatados a puntos, parece que los blancos tienen más de cara la posibilidad de llevarse el título liguero.

A continuación, repasamos el calendario de ambos equipos:

Jornada 32: Celta-Barcelona (27 de junio, 17.00 horas) y Espanyol-Real Madrid (28 de junio, 20.00 horas)

Jornada 33: Barcelona-Atlético (30 de junio, 22 horas) y Real Madrid-Getafe (2 de julio, 22:00 horas)

Jornada 34: Athletic-Real Madrid (5 de julio, 14:00 horas) y Villarreal-Barcelona (22.00 horas).

Jornada 35: Barcelona-Espanyol y Real Madrid-Alavés

Jornada 36: Valladolid-Barcelona y Granada-Real Madrid.

Jornada 37: Barcelona-Osasuna y Real Madrid-Villarreal.

Jornada 38: Alavés-Barcelona y Leganés-Real Madrid

El Barcelona tiene ahora por delante tres jornadas muy complicadas, en la que se tiene que enfrentar a Celta, Atlético de Madrid y Villarreal. Otro pinchazo de los azulgranas puede suponer el adiós definitivo a la liga. Por su parte, el Real Madrid tiene rivales más asequibles, con el Villarreal quizás como el más difícil. Además, en la última jornada podrían jugar ante un Leganés que ya estaría descendido.