UFC: Mike Perry gana el combate pero su novia asistente se lleva todas las miradas

La UFC continúa realizando sus eventos bajo estrictos protocolos sanitarios por la pandemia del coronavirus y este fin de semana, en el UFC Vegas 4, Mike Perry redondeó una gran actuación ante Mickey Gall. Sin embargo, los flashes de los pocos reporteros gráficos presentes en la velada se enfocaron en la nueva asistente técnica del vencedor.

A raíz de que muchos de sus habituales colaboradores continúan en cuarentena para evitar contagios de Covid-19, Perry apeló a su novia, Latory González, para que oficie como asistente en su esquina del octágono.

En consecuencia Latory, luciendo un atuendo similar al de una enfermera, fue la única persona del entorno cercano de Perry que aconsejó al luchador durante el combate y en los descansos entre un round y otro. Por su parte, dos médicos del staff de UFC le hacían las curaciones necesarias a Perry cuando sonaba la campana al final de cada asalto.

We head into the corner of Mike Perry. #UFCVegas4 pic.twitter.com/2KPOMrSeio — UFC (@ufc) June 28, 2020

“Lo estás haciendo muy bien, nene, te ves muy bien, nene”, alienta Latory a su pareja durante uno de los descansos, mientras lo refresca con una bolsa de hielo en su espalda.

Y vaya que la jugada le salió bien a Perry, ya que terminó venciendo a su oponente de turno por decisión unánime de las tarjetas que confeccionaron los jueces tras la pelea. “Me siento increíble, no puedo mentir. Había muchos haters que nos odiaban, odiaban a ella, y ella es tan inocente en todo esto. Obviamente, es porque digo cosas, hablo, desde un lado del entretenimiento del deporte. Y luego, cuando comenzó a entenderlo, estaba realmente molesta, pero eso me motivó ésta noche“, comentó el peleador del peso wélter tras la victoria ante Gall.

Y respecto a su rendimiento dentro del octágono, reflexionó: “Recuerdo antes de salir pensaba en cosas que me enojaban. Aunque cuando salí, estaba en blanco. Esa es la manera que debe ser. Tu reaccionas. Solo sal y pelea. El trabajo está hecho, es hora de irnos”.

“Platinum” Perry ostenta un récord de 14 victorias y seis derrotas desde que es miembro de la UFC.

La advertencia Darren Till

Además de celebrar el triunfo ante Gall, Mike Perry volvió a ratificar su deseo de subir al peso mediano para enfrentar al inglés Darren Till, con quien mantuvo intensos cruces verbales en las redes sociales.

“Haré movimientos en mi vida y mi carrera. Tengo muchas cosas que arreglar y este es un buen comienzo”, avisó Perry en la conferencia de prensa post combate ante Gall.

Pero Till, incluso antes de que Perry consiga un nuevo éxito en la UFC, lanzó una advertencia para su colega estadounidense. “Escucha, Mike Perry. Sé que te he perseguido el último par de meses, pero genuinamente espero que ganes el sábado. Deja de hablar de mí ahora y concéntrate en tu pelea que no será fácil. Después puedes venir a verme. Te respeto como peleador y como persona”, escribió el británico en su cuenta de Twitter.

¿Se concretará el duelo Perry-Till?