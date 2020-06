La noticia que nadie esperaba de Floyd Mayweather Jr: ¿vuelve a subirse al ring?

El excampeón mundial del boxeo Floyd Mayweather Jr. reveló en una chalra en Instagram Live con el ex oponente Zab Judah que volverá pronto a un ring de boxeo.

“Tengo un par de exhibiciones que estoy haciendo“, dijo Mayweather, quien ya había declarado que no se enfrentaría a boxeadores profesionales legítimos porque estaba retirado del deporte.

Pero Mayweather también insistió en que los combates de boxeo de exhibición contra otros tipos de luchadores como las estrellas de MMA aún podrían estar en el horizonte.

Eso parece ser lo que Mayweather le contó a Judah a través de Instagram, por lo que la gran noticia es que Mayweather dijo que ya tiene al menos dos más en fila.

🤝 Respect between former opponents as Floyd Mayweather joins Zab Judah's Instagram Live and reveals he's got some more exhibition fights lined up…

[📽️ @SUPERJUDAH] pic.twitter.com/12C7FtOhFn

— Michael Benson (@MichaelBensonn) June 9, 2020