OFICIAL: Cancelan el Maratón de Nueva York 2020 por el COVID-19

La pandemia del coronavirus ha impactado tremendamente a diferentes sectores de la vida en todo el mundo, entre ellos, los famosos eventos multitudinarios que se han convertido en reuniones icónicas a lo largo y ancho del planeta. Y a la lista de eventos ya cancelados, acaba de sumarse la competencia atlética más famosa de todo el planeta: el Maratón de Nueva York.

La famosa carrera de noviembre, que este año celebraba 50 años de haber sido creada, acaba de ser cancelada, según lo anunciaron sus organizadores.

A través de un comunicado en Twitter, el presidente de New York Road Runners (NYRR), Michael Capiraso, dijo con tristeza que la maratón, planeada para ocurrir el domingo 1 de noviembre, tendrá que ser aplazada hasta el próximo año.

The 2020 #TCSNYCMarathon, set to take place on Nov. 1, has been canceled due to coronavirus-related health and safety concerns. Registered runners will be contacted by July 15 regarding their cancellation resolution options, including a refund. Learn more: https://t.co/8TlWiekDss pic.twitter.com/mUnrcCayaz — TCS New York City Marathon (@nycmarathon) June 24, 2020

Capiraso admitió que la decisión genera mucho dolor entre los amantes del atletismo y aquellos que ven en el evento un motivo de unión, pero reconoció que debido a la actual crisis de salud que ha generado el COVID-19, es lo correcto para hacer.

“Cancelar el TCS New York City Marathon de este año es increíblemente decepcionante para todos los involucrados, pero fue claramente el curso que teníamos que seguir desde una perspectiva de salud y seguridad”, dijo el jefe de New York Road Runners.

La reconocida carrera, donde más de 50,000 corredores dan la vuelta por toda Nueva York pasando por los cinco condados de Staten Island, Queens, Manhattan, Brooklyn y El Bronx, que termina en Central Park, pretendía ser más especial este año debido a su aniversario 50.

La organización encargada de su preparación, anunció de paso que la carrera y el festejo de las bodas de oro del evento se llevarán a cabo el 7 de noviembre del 2021.

New York City Marathon 2019- Full RaceNew York City Marathon 2019 Full Race Race starts at 18:26 Results: https://www.letsrun.com/news/2019/11/2019-new-york-city-marathon-tracking-and-results/ All Rights Reserved For Entertainment Purposes Only Huge thanks to Pasang Running for providing footage! 2019-11-04T22:29:23Z

“El Día del Maratón y los muchos eventos y actividades relacionados durante la semana de la carrera son parte del corazón y el alma de la ciudad de Nueva York y la comunidad mundial de corredores, y esperamos reunirnos el próximo año”, dijo Capiraso.



New York Road Runners manifestó que aquellos corredores inscritos para la maratón del 2020 que deseen que se les reembolse el dinero que dieron por su inscripción, tendrán el derecho a reclamarlo o también pueden renunciar a él y garantizar su cupo en alguna de las carreras de los próximos tres años.

El sol y las sorpresas protagonizan el maratón de Nueva York de 2019Nueva York (EE.UU.), 3 nov (EFE/EPA).-(Imagen: Justin Lane) Las perfectas condiciones meteorológicas, con un radiante sol y fresca temperatura, y la inesperada presencia en los podios de dos jóvenes atletas africanos fueron los protagonistas del maratón de Nueva York de 2019. 2019-11-04T22:57:36Z

Aunque el anuncio, que ya se veía venir, generó setimientos encontrados entre muchos neoyorquinos, el alcalde de la ciudad, apoyó la decisión, debido a que una aglomeración así pudiera ser bastante riesgosa en la lucha contra el COVID-19.

MARATÓN DE NEW YORK: así es la carrera, km por km.Viajamos a New York para correr su Maratón, y en una serie de videos les mostraremos todo lo que vivimos antes, durante, y después de la carrera. Acompañanos en este recorrido! #TCSNYCmarathon #NYCMarathon #NewYork * Nuevos videos a diario, SUSCRIBITE → https://goo.gl/IlSnh7 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 NUEVA WEB! → http://canal42.run/ MIS REDES: * Instagram: https://www.instagram.com/colo.mourglia * Facebook: https://www.facebook.com/colo.mourglia * Twitter: https://twitter.com/Mourglia DESTACADOS DEL CANAL Mira también: * ENTRENAMIENTO Y CONSEJOS: En esta lista podrás ver algunos datos, rutinas y consejos que pueden serte de utilidad → https://goo.gl/Oxy4qa * CARRERAS Y EVENTOS: El mundo se inventó para correrlo. Así que ahí vamos! Seguime y salgamos a gastar las zapatillas → https://goo.gl/rMLdpA * CALZADO Y GADGETS: En esta sección encontrarás reseñas y datos sobre calzado, relojes, GPS, indumentaria y gadgets para Correr → https://goo.gl/1DxnT1 * SUSCRIBITE → https://goo.gl/IlSnh7 (y no te pierdas nuevos videos como este) ****************************************­**** All Rights Reserved by rightful owners. No Copyright Infringement Intended. Copyright Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. 2018-11-15T23:58:28Z

“Si bien el maratón es un evento icónico y querido en nuestra ciudad, aplaudo a los corredores de ruta de Nueva York por poner primero la salud y la seguridad de los espectadores y corredores”, dijo De Blasio.