TOP 5: Noticias de Deportes – 26 de Junio de 2020

Liverpool campeón de la Premier League inglesa y festejo alocado de los futbolistas, Vince Carter anuncia su retiro de la NBA, FIFA anuncia a Nueva Zelanda y Australia como anfitriones del próximo Mundial femenino, Dominic Thiem se arrepiente de haber participado del Adria Tour de tenis y la escalofriante confesión del vicepresidente de Flamengo. Las noticias más importantes del día.

🏆 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗟𝗜𝗩𝗘 🏆

Join us on LFCTV for a very special show that includes live guests, player interviews and much much more! 🤩

The only place to be on this historic night ❤

— LFCTV (@LFCTV) June 25, 2020