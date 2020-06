La brutal golpiza del campeón de la NBA J.R. Smith a un hombre en una marcha por George Floyd [IMÁGENES FUERTES]

Estados Unidos se ve inmerso en una profunda e inusitada escalada de violencia provocada por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, razón por la cual se desarrollan distintas protestas a lo largo y ancho del país para pedir Justicia. Y bajo ese contexto, J.R. Smith protagonizó una salvaje golpiza a un hombre durante una de las manifestaciones llevada a cabo en Los Ángeles.

Al igual que otros tantos deportistas en todo el mundo, Smith se sumó al reclamo contra las autoridades estadounidenses para que tomen cartas en el asunto y dispongan una pena ejemplar contra el único policía detenido por la muerte de Floyd. Pero el desenlace de su intervención no fue la que imaginaba.

Las imágenes difundidas por TMZ Sports muestran a Smith, campeón de la NBA con Cleveland Cavaliers en 2016, agrediendo a un joven que, según su posterior testimonio, le habría roto la ventanilla de su vehículo. Tras recibir numerosos puñetazos y patadas de Smith, el agredido logró liberarse y desapareció raudamente de la escena.

Horas más tarde, Smith utilizó su cuenta de Instagram para explicar lo acontecido y dar su versión de los hechos. “Uno de estos niños blancos hijos de puta no sabía a dónde iba y me rompió la ventana de mi camioneta. Rompió mi mierda… le perseguí y le metí una buena paliza“, explica en su grabación Smith, quien actualmente se encuentra sin equipo.

Asimismo, el también exbasquetbolista de New York Knicks aclaró: “Esto no es un crimen de odio. No tengo ningún problema con nadie, es un problema con el maldito sistema. Eso es todo”.

JR Smith responds to the video of his encounter with a looter. Real one. pic.twitter.com/WXhwnOxn9I — Legion Hoops (@LegionHoops) May 31, 2020

Donald Trump, refugiado en la Casa Blanca

Debido a que las manifestaciones para pedir justicia por el asesinato de George Floyd llegaron a la ciudad de Washington, se supo que el presidente Donald Trump tuvo que resguardarse en el búnker de la Casa Blanca.

Dicha versión, la cual fue confirmada por un funcionario del Gobierno estadounidense que habló desde su anonimato, indica que el pasado viernes agentes del Servicio Secreto local llevaron a Trump hasta un sitio seguro de la residencia presidencial.

El mandatario, según informa The New York Times, habría permanecido durante una hora en aquel lugar ya que las protestas llegaron al Parque Lafayette de Washington.

