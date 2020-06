Hallan el cadáver de la atleta paralímpica Ángela Madsen en las aguas del Pacífico: ¿cómo murió?

Estados Unidos lamenta la muerte de una de sus mejores atletas paralímpicas. Se trata de la experimentada remera Angela Madsen. Hallaron su cadáver flotando en las aguas del Océano Pacífico. Intentaba establecer una nueva marca: ser la primera mujer parapléjica en cruzar en soledad desde Los Ángeles a Honolulu.

Acostumbrada a los desafíos, Madsen quería ser además la atleta de mayor edad en cruzar a remo el Pacífico. Tamaña gesta iba a quedar eternizada en un documental que estaba en vías de producción. El pasado lunes 22 de junio se cumplieron 24 horas sin noticias de ella. La falta de reporte encendió las alarmas.

La Guardia Costera de Estados Unidos sumó a la búsqueda a un carguero alemán que en ese momento navegaba por la zona en la que debía estar la remera. Hallaron su cadáver flotando en el mar, amarrado a la embarcación que la transportaba.

De acuerdo a la prensa estadounidense, la mujer había muerto horas antes del hallazgo. El bote estaba volcado. Por el momento no hay certezas de la causa del accidente.

Había partido en abril desde Marina del Rey, en California, y pensaba llegar cuatro meses más tarde al Hawaii Yatch Club. Llevaba sesenta días en el Océano, había recorrido 2 mil kilómetros (1242 millas) y se encontraba aproximadamente a mitad de camino.

Viajaba sola, pero estaba en permanente contacto con su esposa, Debra, y con el equipo de cineastas que encabezaban el documental sobre su gesta. Ellos reportaron a las autoridades costeras cuando dejaron de tener señales y detectaron un movimiento sospechoso en el radar satelital.

We are saddened to hear of the passing of Angela Madsen. Angela represented Team USA at three Paralympic Games, winning bronze in the shot put at London 2012.

Our thoughts are with Angela's family and friends during this difficult time. https://t.co/UOGagTEDxN pic.twitter.com/qqx0gp5WyX

— U.S. Olympic & Paralympic Museum (@USOPMuseum) June 23, 2020