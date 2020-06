TOP 5: Noticias de Deportes – 12 de Junio de 2020

Cristiano Ronaldo complica el futuro del argentino Paulo Dybala en Juventus, sancionan a Dele Alli por burlarse del coronavirus, Nick Kyrgios tilda de “egoísta” a la ATP, Rivaldo pide que el FC Barcelona cuide más a Leo Messi y los nuevos cambios reglamentarios de la FIFA ante la pandemia. Las noticias más importantes del día.

Hasta el momento, Paulo Dybala es uno de los pocos privilegiados de poder compartir equipo con Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Mientras que con “La Pulga” son compañeros en la Selección Argentina, en Juventus tira paredes con el portugués. Sin embargo, y aunque parezca irreal, con ninguno de ambos logra continuidad.

Y sobre esa “maldición” que acecha a Dybala se manifestó Maurizio Sarri, actual DT del club italiano. Ante la escasez de minutos brindados para que Dybala juegue en el primer equipo, el entrenador expresó: “Paulo es un jugador fenomenal, es un crack, aunque tácticamente es difícil hacerlo coexistir con Cristiano Ronaldo“,

“No es fácil hacer que jueguen juntos, pero con estas cualidades técnicas y físicas Ronaldo y Dybala pueden marcar la diferencia en cualquier momento“, señaló Sarri, en declaraciones divulgadas por Sky Sports, antes de jugar contra Milan por semifinales de Coppa Italia.

Cabe recordar que Dybala tuvo serios problemas en el pasado a raíz de sus dichos públicos sobre cómo se sentía dentro de un campo de juego junto a Leo Messi. Corría el año 2017 y el futbolista cordobés aseguró que “es difícil jugar con Messi en la Selección“, testimonio que le valió una innumerable cantidad de críticas por referirse al mejor futbolista del planeta.

Como consecuencia de sus innecesarias burlas acerca del coronavirus, la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) finalmente decidió sancionar a Dele Alli.

Alli, de 24 años y actual centrocampista del Tottenham, fue suspendido por un partido en torneos domésticos y, además, deberá desembolsar 50 mil libras esterlinas -casi 63 mil dólares- en carácter de multa económica.

Una de las polémicas apariciones públicas de Dele Alli que motivaron la medida ejemplar de la FA es la que protagonizó en los primeros días de febrero, cuando el futbolista se filmó con un barbijo y escribió: “¿Corona qué? Por favor escuchen con volumen”. Sumado a ello, en la siguiente publicación de Instagram Stories filmó a una persona asiática tosiendo.

Anunciado el castigo, Dele Alli se perderá el duelo frente al Manchester United del próximo 19 de junio, día en el que los dos equipos volverán a jugar después de más de tres meses por un encuentro postergado de la Premier League.

Fiel a su siempre polémica personalidad, Nick Kyrgios no tolera que se esté considerando la vuelta al tenis y cuestionó duramente a las autoridades de la ATP por tener a este tema como prioridad en medio de una pandemia.

“(La ATP) Está intentando que el US Open se celebre. Egoísta con todo lo que está pasando en estos momentos. Obviamente por el Covid-19, pero también las protestas en las calles. Juntos debemos superar estos desafíos antes de buscar el regreso del tenis“, publicó el australiano Kyrgios en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a las manifestaciones que se llevan a cabo en todo Estados Unidos por el brutal asesinato de George Floyd a manos de la policía.

The ATP is trying to make the US Open go ahead. Selfish with everything going on at the moment. Obviously Covid, but also with the riots, together we need to overcome these challenges before tennis returns in my opinion. https://t.co/tEHPvr4miB

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 11, 2020