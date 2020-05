Confirman cuatro nuevos casos de coronavirus en la Premier League: ¿Quiénes son los contagiados?

Cuando todo estaba dado para que se reanuden los entrenamientos grupales, luego de que los 20 clubes se pusieran de acuerdo para entrar en dicha etapa, la Premier League anunció otros cuatro casos positivos de coronavirus que se desprenden de los 1.008 testeos realizados durante la última semana.

En consecuencia, ascienden a 12 los contagiados dentro del fútbol inglés luego de más de 2.700 pruebas y las prácticas con contacto físico entre compañeros podría sufrir alteraciones en el calendario.

De acuerdo a lo que informa el diario británico The Sun, “aquellos que hayan contraído Covid-19 deben aislarse por sí mismos durante siete días antes de poder unirse a los equipos“. No obstante, dicho medio destaca que “12 resultados positivos generales son buenas noticias antes de la reunión decisiva del jueves“, la cual definirá ciertos aspectos sobre la paulatina reanudación del fútbol en Inglaterra.

"The figure is still relatively low."

Chief Reporter @skysports_bryan says the Premier League have been given 'cautious optimism' after four positive coronavirus tests were announced from the third round of testing.

More: https://t.co/R4FtQR8pmX pic.twitter.com/pmv71NYvL5

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 27, 2020