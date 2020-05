Responsabilizan al Liverpool-Atlético de Madrid de 41 muertes por coronavirus: ¿cómo lo definieron?

Ni el más pesimista de los miles de simpatizantes que asistieron al estadio Anfield Road el 11 de marzo para el Liverpool-Atlético de Madrid, válido por la revancha de los octavos de final de Champions League, hubiese imaginado que ese encuentro podría ser un foco de contagio de coronavirus. Sin embargo, autoridades sanitarias del Reino Unido afirman que dicho partido es responsable de decenas de muertes durante la pandemia.

Más de dos meses después de que el club español haya eliminado al todavía vigente campeón de Europa, un informe elaborado por Edge Health y publicado por The Sunday Times concluye que el partido provocó “41 muertes adicionales” por coronavirus. El mismo analiza los datos del Servicio Nacional de salud británico (NHS).

Cabe recordar que este enfrentamiento entre ingleses y españoles ocurrió con las escuelas ya cerradas en España a causa de la pandemia, mientras que dos días más tarde fue el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien decretó el primer estado de alarma en el país.

Para fines de marzo, un paper publicado por el Imperial College de Londres alertaba que en España ya había unos 7 millones de contagiados de Covid-19.

Atletico Madrid Fans in Liverpool| Atletico Madrid Fans at anfield LiverpoolHistoric Fans gathering of Atletico Madrid Fans at anfield Liverpool ahead of champion league match with liverpool 2020-03-11T20:48:03Z

Pese a que el virus iba en alza, unos 3.000 aficionados del “Atleti” llegaron a tierras inglesas para alentar al equipo dirigido técnicamente por Diego Simeone, que luego de un vibrante partido obtuvo una épica clasificación a cuartos de final en tiempo suplementario.

Leer Más en Ahoramismo N’Golo Kanté abandona la práctica por miedo al coronavirus: ¿Cómo reaccionó el Chelsea?

Reflexión a destiempo

Cuando el estallido del coronavirus en Europa ya era un hecho, hubo versiones encontradas sobre qué habría sido lo correcto a la hora de definir si Liverpool-Atlético de Madrid debía ser suspendido o jugarse en Anfield Road.

Mientras que desde el Reino Unido se mostraron preocupados por la sola idea de que ese evento deportivo podría haber causado víctimas fatales por la pandemia, desde España fueron más tajantes y reflexionaron que dicho compromiso no podía llevarse a cabo normalmente.

“Si la gente se ha contagiado como resultado directo de un evento deportivo que creemos que no debería haberse celebrado, es escandaloso“, dijo el alcalde de Liverpool, Steve Rotheram, en declaraciones a la cadena británica BBC un mes atrás.

“¿Fue un error permitirlo?”, le preguntaron en abril a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, cuando fue entrevistado por “El Transistor”, de Onda Cero. Y Almeida no dudó al dar su postura: “Desde luego. No tiene ningún sentido que en aquellos momentos 3.000 aficionados del Atleti pudieran viajar a Liverpool. Visto con perspectiva, e incluso en aquel momento, habría que haber sido más prudente. El día anterior la Comunidad y el Ayuntamiento habíamos tomado medidas respecto a la aglomeración de gente y movilidad“.

Leer Más en Ahoramismo ¿Quiénes son los deportistas veganos más exitosos del mundo?

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook