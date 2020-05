Flamengo confirmó que tres futbolistas tienen coronavirus: ¿cómo están de salud?

Luego de realizar 293 pruebas entre la plantilla, colaboradores y familiares, el Flamengo de Brasil anunció que tres de sus futbolistas profesionales dieron positivo de coronavirus.

De acuerdo a la información oficial brindada por el club de Río de Janeiro, el equipo médico de la institución llevó a cabo los exámenes de rigor antes de volver a los entrenamientos y los resultados arrojaron 38 contagiados, entre los que se encuentran el trío de jugadores ya mencionado.

No obstante, la institución vigente campeona de América prefirió no dar a conocer las identidades de los que dieron positivo y les impuso inmediatamente aislamiento obligatorio.

Comunicado – Testes no futebol https://t.co/mS8gXUw0LJ

Cabe recordar que a principios de la pandemia, el entrenador del “Fla”, Jorge Jesús, también había contraído el virus pero no manifestó síntomas de gravedad.

Flamengo no gana para disgustos. A los casos positivos de coronavirus se le suma la reciente muerte de Alex Barbosa Pereira, exjugador de fútbol sala en el club carioca.

Pereira, de 44 años y popularmente conocido como “Leco”, falleció tras permanecer internado durante unos días y dar negativo en las primeras dos pruebas de COVID-19 a las que se sometió. Sin embargo Marcelo Rodrigues, amigo de Pereira y comentarista deportivo en Brasil, contradijo las primeras versiones y aseguró que el ex Flamengo padecía coronavirus.

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco! 🙏 pic.twitter.com/LfYg2lAJtG

— Flamengo (de 🏠) (@Flamengo) May 2, 2020