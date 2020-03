Murió Amadeo Carrizo: ¿cómo murió el famoso arquero?

El mundo del deporte está de luto, esta vez tras conocerse la muerte de Amadeo Carrizo, considerado una de las grandes glorias del fútbol mundial. El portero fue una de las grandes estrellas del reconocido club colombiano Millonarios entre 1969 y 1970.

El arquero argentino, quien fue leyenda de River Plate, falleció a la edad de 93 años, según lo dio a conocer inicialmente el sitio Infobae.com.

El deceso del portero ocurrió este viernes, tras permanecer más de diez días hospitalizado en la Clínica Zabala, en Rufino, en Santa Fe.

Según el mencionado sitio, Carrizo nació el 12 de junio de 1926 y jugó a lo largo de su carrera deportiva 520 partidos con River.

Amadeo Carrizo 2020-03-20T21:25:38.000Z

Dentro de las múltiples hazañas, Carrizo mantuvo invicto su arco por 769 minutos, hasta que Franco Armani la rompió en 2018 con 965 minutos.



Carrizo, residía desde hacía varios años en Buenos Aires, en compañía de su familia. Fue a las 4.40 de la madrugada de este viernes, en la Clínica Zabala. Hace 10 días le habían realizado un drenaje en la espalda.

El sitio Infobae describió a Carrizo como el mejor portero argentino de todos los tiempos y fue dueño de la valla invicta de la selección argentina en la Copa de las Naciones de 1964.

Adiós Amadeo Carrizo, leyenda del fútbol argentino y de River Plate¡Suscribite a nuestro canal de YouTube y visitá deportv.gov.ar! ———— A los 93 años falleció Amadeo Carrizo, leyenda del fútbol nacional. Por su natalicio, el 12 de junio es considerado como el "Dia del Arquero" y fue quien más veces vistió la camiseta de River Plate. Hasta siempre. #SomosFutboleros 2020-03-20T17:43:24.000Z

Carrizo llegó al River con apenas 18 años el 6 de mayo de 1945 y fue titular hasta 1948 y hasta 1957 conquistó siete campeonatos argentinos. Luego de fue al Club Millonarios de Bogotá, donde se retiró en 1970.

“Yo fui un arquero que nació arquero, de esos que tienen habilidad de jugador de campo, de saber pegarle a la pelota, de gambetear, de cabecear. Pero para eso, hay que llevar al arco confianza, técnica, intuición para salir a cortar una jugada. Yo fui de esos arqueros que impiden la última instancia”, dijo el portero en una de sus últimas entrevistas en Infobae.

Adiós a una leyenda del arco: Murió Amadeo CarrizoEl recuerdo de #90MinutosFOX para uno de los grandes del fútbol argentino. -SUSCRÍBETE a nuestro canal http://bit.ly/FOXSportsSur VISITA nuestro sitio web http://www.foxsportsla.com SÍGUENOS en nuestras redes – FACEBOOK: https://www.facebook.com/foxsportsla/ – TWITTER: https://twitter.com/FOXSportsArg – INSTAGRAM: https://www.instagram.com/foxsportsarg/ 2020-03-20T20:49:05.000Z

“Yo quise hacer que al arquero lo observaran más, que vieran que era importante, porque en él empieza la seguridad del equipo. El que sabe que tiene un buen arquero juega respaldado. Siempre se hablaba de que el más tonto o al más gordito lo mandaban al arco.

Homenaje a Amadeo, el Más Grande de todos (1926-2020)River Plate despide a su Presidente Honorario y uno de los más grandes ídolos de su historia: el legendario Amadeo Raúl Carrizo. #AmadeoEterno SUSCRIBITE 🎥 YOUTUBE: https://www.youtube.com/cariverplatetv SEGUINOS 📱 FACEBOOK: http://facebook.com/riverplateoficial INSTAGRAM: https://instagram.com/riverplate TWITTER: http://twitter.com/RiverPlate 2020-03-20T15:01:40.000Z

Lilia, la esposa del arquero por más de 60 años, dijo hace dos años: “Hice cosas que no cualquiera porque de joven, las chicas suspiraban por él en la platea de River. Si hasta mis hijas me dicen que no entienden cómo yo aguanté eso, como cuando desfiló para (el modelo croata) Ante Garmaz, y con un tapado de piel”.