Messi confiesa que extraña a Cristiano Ronaldo: ¿ya son amigos?

A pesar de que Messi y Cristiano Ronaldo no son amigos, el mundo siempre está hablando de los dos cada vez que se hacen comparaciones o cada vez que uno u otro ponen a vibrar de emoción a los amantes del buen balompié.

Y aunque en el último año tanto el argentino como el ibérico han manifestado públicamente elogios, esta vez La Pulga confesó que extraña mucho a Cristiano, no en el ámbito personal sino deportivo, pues cuando el portugués era la estrella del Real Madrid, el clásico entre el CR-7 y Messi era de los más anhelado por la hinchada y por el propio argentino.

“Fue especial la competencia con Cristiano y fue un duelo que va a quedar para siempre; no es fácil mantenerse tantos años compitiendo en el máximo nivel, y más en los dos equipos en los que estábamos, tanto el Madrid, como el Barza, los dos mejores del mundo”, comentó Messi, en diálogo con DAZN. “Competir de igual a igual tantos años fue muy lindo. Se trató de un duelo deportivo en lo personal y la gente también lo disfrutó. La gente del Madrid, del Barza y a los que gusta el fútbol, lo disfrutaban”.

Y mostrando que le gustaría poder medirse nuevamente en la cancha con su archirrival, el argentino manifestó que entiende que ese período ya terminó y ambos están en otro momento de sus carreras.

“Obviamente que cuando Cristiano estaba en el Madrid, si bien los partidos siempre son especiales, que esté él lo hacía mucho más especial también. Son etapas que quedan atrás, que vamos quemando. Esto sigue y es lo que hay ahora”, dijo el rosarino.

Messi también habló de sus Balones de Oro, y aunque admitió que sufrió cuando el CR-7 lo empató, también elogió al portugués.

“Por un lado, me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía méritos para llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más”, dijo Messi.

“Entiendo, por qué no ganaba. No cumplíamos el objetivo de ganar la Champions y esa es la competición que da más oportunidades de llevarse el Balón de Oro. Cuando Cristiano Ronaldo iba ganando los trofeos era porque hacía muy buenas temporadas y ganaba la Liga de Campeones, siendo además determinante”, concluyó Messi, sin mostrar ninguna envidia no un dejo de soberbia, algo que Cristiano a veces sí suele poner de manifiesto cuando se refiere al argentino.