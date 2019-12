Real Madrid empató con el PSG: ¿quiénes hicieron los goles?

En una noche bastante especial para Benzema y Mbappé, que le dejó un sabor a triunfo a ambos equipos, el Real Madrid enfrentó este martes al PSG, y ambos se fueron con un sentido empate.

Tanto los ibéricos como los franceses mostraron su garra y no decepcionaron a sus hinchadas por el talento que exhibieron en la cancha.

El Santiago Bernabéu no solamente fue testigo del duro duelo de los rivales sino que saltó de emoción con los dos goles que hizo el francés Karim Benzema, que pusieron por un momento arriba a los merengues. Pero minutos más tarde, se llenó de incertidumbre al ver como los parisinos callaban el triunfo y sellaban el duelo con un empate, obra del gran Kylian Mbappé y Pedro Sarabia.

Real Madrid 2-2 Paris Saint-Germain: Champions League Recap with Goals, Highlights and Best MomentsPSG came from 2-0 goals down to draw at Real Madrid and secure top spot in Group A. 2019-11-26T22:26:25.000Z

Aunque los locales querían quedarse con la victoria que degustaron solo unos minutos, el empate le sirve a ambos combinados ya que les garantiza la clasificación. Eso sí, el liderato va para el PSG.

Real Madrid vs PSG – Goals & Highlights 26 NOV 2019Real Madrid vs PSG – Goals & Highlights 26 NOV 2019 2019-11-27T00:01:40.000Z

En la primera parte del encuentro, el equipo de Zinedine Zidane mostró superioridad y muestra de ello fue el golazo inicial que marcó Benzema al minuto 17, justo a su antiguo compañero de equipo Keylor Navas, quien sufrió su primer gol en la Champions y quien tuvo un partido con un particular sentido por ser su rival su casa anterior.



Otro de los hechos que dio mucho de qué hablar fue el penalti que marcó el árbitro en una jugada que vinculó a Mauro Icardi, del PSG, y Thibaut Courtois, portero del Real, quien fue expulsado.

Pasado el primer tiempo, los ojos se posaron sobre Neymar, a quien el equipo parisino mandó a la cancha a apoyar al club, y quien hizo su regreso luego de haber padecido lesiones que lo mantuvieron alejado del juego.



Y aunque los merengues parecían seguir dominando, como si se tratara de un efecto dominó, al minuto 81 Mbappé mostró su casta y marcó el primer gol para su equipo y solo dos minutos después, cuando todavía los chicos de Zidane no se reponían, el PSG marcó el segundo gol del empate, obra de Sarabia.