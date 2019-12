Zidane no oculta amor por Mbappé: ¿Real Madrid lo tendrá?

Los amantes del fútbol saben muy bien que el Real Madrid sueña con tener en sus filas al gran Kylian Mbappé, el crack del balompié, quien con tan solo 20 años se ha convertido en uno de los futbolistas más apetecidos del mundo.

Y en la conferencia previa al partido por la Champions entre el conjunto merengue y el PSG, que terminó con un empate que clasificó a los dos equipos, el Director técnico del onceno español no ocultó sus sentimientos hacia el futbolista.

Zidane no solamente reveló de manera pública que lo admira y lo quiere, sino que confirmó que el futbolista estuvo haciendo pruebas para pertenecer al conjunto ibérico.

“Yo lo conozco desde hace tiempo. Estoy enamorado de él, primero como persona. Ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo, entones no es la primera vez”, confesó el exmundialista ante reporteros.

A pesar de su declaratoria de amor, el DT reconoció que no deja de ver a MBappé como un contrincante, pues está jugando en las filas contrarias.

“Viene como rival. Lo que me importa es lo que haremos nosotros. Sabemos de su importancia en el PSG y hay que estar preparados”, comentó.

Zidane también respondió a la prensa sobre la manera en la que suele manejar sus partidos y al ser consultado por el diario AS sobre si prefiere usar la cabeza o el corazón, el francés dijo que ambas.

“Un poco de todo. También concentración y, al final, fútbol. Mañana viene un partido importante frente a un rival que lo está haciendo muy bien”, dijo, refiriéndose al PSG.

Zidane mostró también su humildad para reconocer el talento del conjunto de Mbappé y dijo: “es un equipo que no ha tenido fallos. Sólo ha perdido uno o dos partidos en Liga. Es un equipo en progresión, magnífico. Es de los mejores del mundo”.

En marzo pasado, desde que Zidane reasumió la dirección del conjunto merengue, el deseo del francés de tener a su “admirado jovencito” ha ido creciendo.

Incluso en su momento el diario francés Le Parisien aseguró que aunque en el antiguo club de Cristiano Ronaldo negaban tal interés para no afectar la relación con el PSG, el jugador llegaría al equipo merengue en el 2020.

El citado medio hasta habló de dinero y dijo que serían $280 millones de euros los que tendría que pagar el Real Madrid si quisiera tener al crack en sus filas y que ese habría sido precisamente el elemento que frenó la movida para este 2019.