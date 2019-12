Real Madrid le ganó al Alavés: ¿por qué Zidane habló de sufrimiento?

Este sábado se llevó una nueva jornada futbolera en la Liga Española, y el Real Madrid y el Alavés protagonizaron un encuentro de lujo, no apto para cardiacos.

Tras un primer tiempo bastante reñido, el conjunto merengue comenzó el segundo tiempo ganando el partido, tras un gol anotado por Sergio Ramos, al minuto 52.

El cabezazo del capitán del Real Madrid con un balón parado, cobrando un tiro libre, puso a saltar a toda la fanaticada, pero minutos más tarde llegó Luca Pérez, empatando la serie tras anotar para el Alavés cuando el cronómetro marcaba el minuto 65.

Resumen de Deportivo Alavés vs Real Madrid (1-2)

Y en medio del nerviosismo de los merengues y el rostro evidente de preocupación de Zidane y la gente de la banca, Dani Carvajal mostró su casta y anotó el segundo gol para los merengues, al minuto 69, con lo que selló el triunfo de los blancos.



Sin duda, pese a la derrota del Alavés, de principio a fin la albiazul supo poner un duro muro defensivo que le quitó opciones a los chicos de Zidane.

El resultado hizo que el Real Madrid asumiera provisionalmente el liderato de La Liga española que ahora está atenta a lo que pase este domingo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que pudiera cambiar las cosas.

Real Madrid vs Alaves 2:1 ~ Goals & Highlights Goles Y Resumen 2019 HD

Con el marcador, los merengues acumularon 31 puntos en la tabla, poniéndose 3 arriba del equipo de Messi y Piqué, mientras que los rivales se ubicaron en el puesto número 13, con apenas 18 puntos.

La tarde además de goles y aplausos, estuvo acompañada por una intensa lluvia en el terreno del Alavés.

Tras conseguir el triunfo, Zidane no pudo ocultar su alegría ante el marcador, pero admitió con mucha humildad que tuvo temor e intranquilidad a lo largo del juego, por el respeto que le merecía el equipo rival.

“Sumar estos tres puntos nos da la vida. Hoy, con muchas dificultades, hemos jugado con muchísima personalidad. Está claro que ganamos un partido, y como lo hicimos hoy, es muy importante, pues fue un poco difícil, con un rival que lo está haciendo bien y que se sabía que había que sufrir”, dijo el técnico francés. “Hemos sufrido, pero conseguimos un buen resultado. La liga es muy larga, pero son tres puntos importantísimos para nosotros. Se sabía que había que sufrir, pero con calma, y es lo que hicimos. Se sabía que podíamos meter el segundo gol, y lo hicimos, y me alegra también por los jugadores porque han creído hasta el final”.

Zidane agregó que le complace mucho saber que el equipo merengue sigue teniendo un gran desempeño, dejando atrás las derrotas, que lo persiguieron tanto la temporada pasada.



Asimismo, Marcelo admitió que el juego no fue nada fácil, pero se mostró muy contento del resultado.

“Ha sido un partido muy duro, con muchas faltas y muchos golpes, pero son con partidos así que se gana la Liga. Cada partido, cada punto, son decisivos. Así que, para ganar una liga tan disputada como ésta, tenemos que jugar siempre al cien por cien”, dijo el brasilero.

Alavés 1 vs. Real Madrid 2 | Rueda de prensa de Zidane | Diario AS

El Madrid jugó sin el delantero Eden Hazard, quien está lesionado tras recibir un golpe en el tobillo derecho y sin el arquero Thibaut Courtois.