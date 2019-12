Los Lakers: ¿Por qué planearon una oferta masiva?

Los Lakers de Los Ángeles casi tuvieron un “tres grandes” que nadie vio venir, según un nuevo informe.

Anthony Slater, del Athletic, informó el miércoles que los Lakers eran un pretendiente legítimo para el ahora guardia de Golden State D’Angelo Russell, que tiene una historia no tan gloriosa en Los Ángeles. Los Lakers tomaron a Russell con la selección general número 2 en el draft de 2015, pero fue enviado a los Brooklyn Nets por Brook Lopez, los derechos de Kyle Kuzma y la selección número 27 en el draft de la NBA de 2017.

Le tomó algo de tiempo, pero Russell se convirtió en uno de los mejores guardias de la liga la temporada pasada, formando su primer equipo All-Star.

Para los Lakers, el problema era que todavía estaban esperando la decisión de Kawhi Leonard. Y también está el hecho de que los Lakers no planeaban ofrecer el máximo máximo a Russell, aunque jugar junto a LeBron James y Anthony Davis podría haber sido suficiente para atraer a la mayoría.

Así es como Slater lo informó:

Russell solo quería postores serios y, según las fuentes, tenía tres: Los Lakers, ¿no habría sido una reunión realmente? – cerca de una oferta potencial de $ 100 millones pero en el limbo hasta que Kawhi Leonard hizo su elección, los Wolves, subieron más de $ 100 millones pero aún necesitan crear espacio de capitalización para llegar a su máximo, y los Warriors, ofreciendo el máximo en un signo complicado. y comercio que involucra a Durant.

Russell está promediando 22 puntos en un equipo de Golden State 5-21 que ha sido devastado por una lesión, pero debería tener la oportunidad de desarrollarse junto al guardia All-Star Klay Thompson y Stephen Curry una vez que regresen.

Los Lakers están bien con LeBron James y Anthony Davis liderando el camino

Los Lakers no lograron que su tercera “estrella” jugara junto a LeBron James y Anthony Davis, pero el equipo está rodando con un récord de 22-3 detrás del dúo.

“Para mí y AD simplemente, comienza con nosotros”, dijo James a los periodistas el domingo después de una victoria desigual de 142-125 sobre los Minnesota Timberwolves. “Si estamos en la misma página, es mucho más fácil para el resto del club de pelota y eso está tanto dentro como fuera del piso”. Así que solo estamos tratando de liderar con el ejemplo, liderar por comando, liderar por nuestras voces, liderar por nuestro juego y ver a dónde nos lleva “.

Davis y James representan el 45.7% de los puntos anotados por los Lakers esta temporada. Davis está promediando 27.7 puntos, nueve rebotes y 2.7 bloqueos, mientras que LeBron está ganando 25.9 puntos, 6.8 rebotes y 10.8 asistencias.

Los jugadores de rol de los Lakers, especialmente hombres como Alex Caruso, Dwight Howard, también han dado un paso al frente para apoyar a las estrellas. Si el equipo hubiera decidido pagar una tercera estrella, no está claro cómo se ha visto el elenco de apoyo.

“Ambos son los muchachos que harán la jugada correcta, y están dispuestos a pasar”, dijo el entrenador en jefe de los Lakers, Frank Vogel, sobre James y Davis. “Entonces, en el papel, las piezas encajan. Hasta ahora, en esta temporada regular, hemos tenido un buen comienzo, pero todavía es un buen comienzo “.

Lakers Down Magic para mantener el mejor récord de la NBA

Los Lakers se dirigen hacia el este para un viaje masivo de cinco juegos que se cierra con un enfrentamiento con los Milwaukee Bucks el 19 de diciembre. Los Bucks han igualado el increíble inicio de 22-3 de los Lakers.

Pero primero fue un viaje a Orlando para enfrentarse al Magic, que los Lakers ganaron 96-87 con un gran esfuerzo. James tuvo 25 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, recogiendo su sexto triple-doble de la temporada.

El juego también marcó el regreso del guardia Avery Bradley, quien había sido dejado de lado con una fractura en la pierna. Jugó 17 minutos pero con solo dos puntos. Logró un par de rebotes y terminó más 12, solo por detrás de Jared Dudley y Alex Caruso.