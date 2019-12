¿El basquetbolista Milt Palacio está vivo o muerto?

El mundo del deporte estuvo informado esta semana sobre la presunta muerte del ex jugador de baloncesto Milt Palacio, lo que tenía muy tristes a sus fanáticos.

Diferentes medios y redes sociales manifestaron que el jugador retirado, de origen estadounidense-beliceño había fallecido, generando todo tipo de comnetarios de dolor entre sus seguidores. Pero luego de varias averiguaciones se confirmó que la estrella del baloncesto está vivo, sano y salvo, y que los comentarios de su fallecimiento no pasan de ser simples rumores.

“Estos informes son inexactos, hemos hablado con Milt y él está bien”, aseguró en diálogo con Heavy.com, Megan Walsh, coordinadora de relaciones públicas de los Brooklyn Nets.

Milt Palacio 17 Points 2 Ast @ Philadelphia, 2005-06.https://www.basketball-reference.com/boxscores/200601110PHI.html 2017-08-25T13:08:14.000Z

Palacio actualmente es entrenador asistente de los Nets. Se encuentra afiliado a la G-League y a los Long Island Nets.

En la mañana del 22 de noviembre empezó a circular una noticia falsa que decía que Palacio había sido atropellado por un automóvil fuera de un centro comercial en Toronto, Canadá, la noche del 21 de noviembre.

La historia decía que el exjugador había sido trasladado a un hospital local donde sucumbió a sus heridas.

March MVP: Milt PalacioThe playmaker from Belize carried Partizan to the quarterfinals 2008-03-25T14:15:53.000Z

La historia falsa agregó que la causa del accidente fue “frenos fallidos”.

Palacio aparentemente había sido golpeado por un Honda Civic, según decían los falsos informes periodísticos.

Los artículos también decían que el consulado estadounidense en Toronto había sido informado de la muerte de Palacio.

Palacio se unió a la organización Nets en septiembre de 2018.



Posiblemente el momento más famoso de la NBA contra los Nets fue mientras Palacio estaba con los Celtics. Antes de trabajar para los Nets, Palacio había sido entrenador del equipo nacional de Belice y entrenador en jefe de Durham United de la Canadian Basketball League.

Entre 2013 y 2015, Palacio fue director de desarrollo de jugadores en la Universidad de Idaho.

A pesar de haber nacido en Belice, Palacio se crió en Los Ángeles, donde obtuvo su nacionalidad estadounidense.

Entre 1999 y 2006, Palacio jugó para los Vancouver Grizzlies, los Boston Celtics, los Phoenix Suns, los Cleveland Cavaliers, los Toronto Raptors y los Utah Jazz.



Después de su paso por la NBA, Palacio se unió al Bnei Herzliya en Israel. El deportista jugó por última vez para Lietuvos rytas en Lituania antes de retirarse en 2013 y representaba la tierra que lo vio nacer en el baloncesto internacional.

El basquetbolista jugó pelota en la escuela secundaria Junipero Serra, en Gardena y baloncesto universitario en la Universidad estatal de Colorado y la Midland College.

Hasta el momento el exdeportista no se ha referido a los rumores de su muerte de manera oficial.