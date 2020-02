El garbanzo: ¡una legumbre excepcional!

View this post on Instagram

Sé que a muchos de ustedes les gustó la receta que preparamos en mi último Facebook Live, es por eso que retomamos nuestros lunes veganos con estos garbanzos guisados que aprendí a preparar con mi amigo @chefceez_ del restaurante vietnamita @phucyea Ingredientes: -2 latas de garbanzos. -1 cebolla entera. -1 pimentón rojo entero. -1 chucharada de chalotes. -1 cucharada de ajo. -1 cucharada de pasta de curry rojo. -1 cucharada de limoncillo. -1 cucharada de jengibre rallado. -3 hojas de lima kafir. -1 taza de leche de coco. -1/4 de raza de bok Choy en juliana. -1oz de aceite de canola. Preparación: En una olla grande a fuego medio agregamos 1 onza de aceite de canola y salteamos la pasta roja de curry por aproximadamente 5 minutos. Revuelve constantemente para que la pasta de curry no se pegue no se queme. Agregamos el chalote, los ajos, el jengibre y el limoncillo. Cocinamos por aproximadamente 3 minutos o hasta que los chalotes estén translúcidos y el ajo esté fragante. Ahora agregamos la cebolla y los pimientos. Cocinamos durante 1 minuto. Agregamos los garbanzos y la leche de coco. Revolvemos y bajamos el fuego. Cocinamos durante 10 minutos hasta que todos los sabores se desarrollen y se unan. Es momento de añadir el bok choy y retiramos del fuego. Para servir agregamos cacahuates tostados y hierbas frescas como cilantro, menta o albahaca. 🍲🍲🍲 . . . ¿Te gustaría ver más lives con recetas? #RecetaaByChefJames