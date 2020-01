¿Qué preparar para el Super Bowl? ¡No te preocupes! Aquí tienes cinco deliciosas recetas

View this post on Instagram

Estos no son unos nachos cualquiera, son unos súper nachos con salsa de chorizo. Pero esta vez no les voy a dejar la receta tan fácil 😈, el ingrediente más importante está escondido en el plato en forma de emoji, así que primero tienes que buscarlo 🔥!!! . Aquí están el resto de los ingredientes: 1 Bolsa tortillas chips. 1 Lata Frijoles rojos. 1 Cebolla. 1/2 Libra carne molida. 2 Cucharadas pasta de tomate. 1 Tz. caldo de pollo. 4 Dientes de ajo. 1 Chorizo Andouille. Crema agria. Queso mexicano rallado. Cilantro. 2 De lo que debes buscar en la foto 🤭. . Preparación: En una olla honda, calienta el aceite de oliva y saltea el chorizo. Agrega la cebolla, la sal, el ajo y (del emoji que está escondido) como gustes. . Cuando la cebolla esté cristalizada incorpora la pasta de tomate y la carne molida para que empiece a dorarse. Luego, añade los frijoles rojos y una taza de caldo de pollo. Tapa la mezcla y cocínala por aproximadamente 40 minutos hasta que a espesar. . Coloca las tortillas chip en un plato, bañamos con la salsa de chorizo, rociamos el queso, un poquito de cilantro, la crema agria y para finalizar agrega más del emoji perdido en la foto picadito, lo encontraste, verdad 🤭?