6 Recetas de pancakes que tienes que tratar para un delicioso desayuno

👩🏻‍🍳 pancake Sin harinas 💃🏻 Les juro que esto es la vida máxima !! Llevo alrededor de un mes comiéndolo y me he vuelto adicta.. Este invento nació porque ya que estaba entrenando tan poquito, tenía la necesidad de reducir la ingesta de carbos en mi alimentación diaria, pero me rehusaba a dejar de comer rico.. así que entre intentos e intentos (varios fallidos) … NACIÓ MI SÚPER PANCAKECYN 😋 . 👉🏻SIN HARINAS 👉🏻2 INGREDIENTES BASE 👉🏻ULTRA CHOCOLATOSO 👉🏻ALTÍSIMO EN PROTEÍNA 👉🏻BAJISISISIMO EN CARBOS 👉🏻CERO AZÚCAR 👉🏻MEGA ESPONJOSO 👉🏻MUNDIALMENTE DELICIOSO! . . . Hace una semana lo publiqué por mis historias y ya varias se animaron a probarlo, para las que no alcanzaron a ver la receta, aquí se la dejo. (Receta perfeccionada) 👩🏻‍🍳INGREDIENTES: *Para dos 🥞 pequeños (tamaño plato de pan) o uno gigante(tamaño plato de fondo) . 👉🏻4 Claras y 2 yemas 👉🏻3 cucharadas soperas de cacao en polvo (sin azúcar) 👉🏻endulzante a gusto (yo ocupo 1 cucharadita de stevia liquida, pero deben ir probando) 👉🏻1/2 cucharadita de polvos de hornear. . . . 👩🏻‍🍳PREPARACIÓN: Para que quede más esponjoso recomiendo batir las claras a punto nieve, agregar el endulzánte, los polvos de hornear y las yemas… continuar batiendo, luego agregar el cacao, seguir batiendo (la mezcla bajará un poco pero no importa, queda perfectamente esponjoso) . Verter la mezcla en un sartén grande o mitad en uno pequeño y luego repetir lo mismo con la otra mitad para hacer dos pancakes. . Cocinar por unos 40 segundos por lado a fuego bajo, debe estar el sartén tapado, de esta manera la mezcla subirá… yo le agrego al sartén una gotita de aceite de pepita de uva, pueden ocupar la que tengan para que no se pegue la mezcla. . . Pueden qcompañarlo@con la fruta que más les guste, con manjar bajo en azúcar, salsa de chocolate, salsa de proteína, yogurt, etc. Simplemente Atómico 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 . . . #foodporn #fitfood #lovefood #cooking #amorporlacomida #lunes #monday #mondaymotivation #cocinasaludable #cocinaconamor #sanoyrico #ricoysano #fitness #fit #fitnessmotivation #chilena #panquequesfit #sinharina #lowcarb #chile #deli #cocinafit #lifestyle