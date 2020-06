Virgo – Horóscopo del 9 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

La comunicación será fluida y en calma, podrás hablar con esas personas de tu familia o con tu pareja con la certeza de que serás escuchado y ellos no se sentirán ni juzgados ni criticados.

Dinero:

Ten cuidado, en tu empresa cada vez te entregan más responsabilidades y esto ya comienza a abrumarte, es mejor que pongas los límites antes de que comience a enfermarte.

Salud:

Relájate de la vida diaria, busca un punto de tu casa donde puedas cerrar los ojos y buscar calma, es muy importante que ahora te recobres y recargues energía para seguir adelante.

Consejo:

Llénate de optimismo y ganas de hacer todo con la pasión que te caracteriza, no permitas que los comentarios de otras personas interfieran en lo que deseas, así que construye tu día a día.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Agua Yin, te encuentras en día de Remover, ideal para remover energías y cerrar ciclos, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Aprovecha las energías que te acompañan para crear soluciones a problemas en tu entorno laboral, lo ideal es que le des fin a estos problemas para que puedas avanzar.

Salud:

Debes tener mucho cuidado con tu salud, puedes tener problemas por la energía del día, así que deberás ser muy cuidadoso. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sientes agradecido por las personas que te rodean, todo está estable y no hay de qué preocuparse. Disfruta del ahora.

Dinero:

Es un día muy positivo para invertir o comenzar algún negocio. Las energías del día te ayudarán a cumplirlo de manera eficaz.

Consejo: Tomando el camino más alto siempre es la mejor forma de hacerlo. Te sientes mejor contigo mismo, y el mundo se siente mejor contigo. -Tim Gunn.