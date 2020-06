Virgo – Horóscopo del 8 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No pretendas que todos en tu familia hagan lo que tu dices simplemente porque lo quieres, recuerda que las personas tienen libertad de hacer lo que quieran siempre y cuando no transgredan la tuya.

Dinero:

Conéctate con la energía del merecimiento, haces demasiadas cosas solo por dinero y eso te aleja de tu propósito, mientras no hagas lo que te apasiona y te hace feliz, el dinero que llegue se irá muy rápido.

Salud:

Los horarios son muy importantes para que no comiences a picar entre comidas, ten horario para el ejercicio, para descansar, para dormir, requieres acostumbrarte y crear toda una rutina.

Consejo:

Tienes tantas cosas a tu favor, sin embargo, te encanta siempre resaltar solo lo que no te gusta o lo que te hace falta. Intenta por hoy encontrar una virtud y potenciarla en el día, vas a descubrir que eres mucho mejor de lo que crees.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Agua Yang, te encuentras en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tienes habilidades que te impulsaran a convencer a los demás sobre alguna convicción que tienes, plantea tus ideas y asegúrate de creer en ti mismo.

Salud:

Es un buen día para dejarte llevar por la música, intenta envolverte en lo que tu cantante o banda favorita quiere trasmitir y siéntelo con toda tu alma. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

En este momento buscas a alguien que te brinde confianza y estabilidad, quédate con quien sientas que cumple con esas características. No dejes que nadie te nuble tu día.

Dinero:

No es un buen día para los negocios apresurados, el compromiso de palabra será suficiente para ti el día de hoy, aleja toda intención de tocar tus ahorros.

Consejo: Apóyate en las mujeres que consideres sabias para que te puedan aconsejar sobre esos temas que te tienen intranquilo