Virgo – Horóscopo del 6 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Este día aprovecha para decir lo que debas a quien corresponda, el callar no te hace ningún bien, simplemente pon compasión y empatía a tus palabras, así evitas los conflictos y el drama.

Dinero:

No sigas recordando lo que ya no tienes, agradece lo que hoy te corresponde y si crees que aún falta revisa el tema del merecimiento, una cosa crees y otra muy diferente piensas, deja a un lado los pensamientos limitantes que te llevan a la escasez.

Salud:

Recuerda que tu bienestar depende de ti, solamente de ti, así que hoy dedícate a mimarte, conéctate con lo que te hace feliz y hazlo, no busques compañía no la requieres. Simplemente disfruta de ti.

Consejo:

Reconoce todo tu potencial conéctate con tu espiritualidad y con tu esencia, recupera tus dones realizando un listado de ellos y comienza de nuevo a labrar en cada uno para que los integres a tu vida.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en combinación Doble en día para Establecer, apropiado para sentar base a un mejor futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Aprovecha este día para que puedas tomar acción y mejorar tu vida. Los riesgos profesionales se te dificultan porque te gusta la seguridad, pero hoy puedes hacer cambios, inténtalo sin perder tu esencia.

Salud:

El elemento Agua te dará mucha paz, al darte un baño utiliza ese espacio también para decir un mantra que remueva malas energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que esa persona que consideras especial se empiece a notar en ti, demuéstrale todo lo que vales con gestos.

Dinero:

Haz movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso anímate a participar, busca crear orden y rumbo al nuevo proyecto.

Consejo: No cuentes los días, haz que los días cuenten. -Muhammad Ali