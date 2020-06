Virgo – Horóscopo del 5 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

No todo siempre lo haces bien, permítete equivocarte sin enojarte y entrar en conflicto, es normal y natural. Pareces en competencia contigo mismo, acepta tus errores como aceptas tus aciertos.

Dinero:

El dinero como energía universal debe fluir para renovarse así que no lo ahorres sin un propósito, para que la estabilidad siga en tu vida comparte lo que tienes con quienes amas.

Salud:

Aprovecha el momento para aprender lo que tu cuerpo requiere, los alimentos, ejercicios, descanso para que tu energía vital se renueve y puedas aprovechar el día.

Consejo:

La creatividad y la intuición te ayudarán a recrear ese proyecto que tienes en mente; no tengas miedo, la energía está dispuesta para que todo salga a tu favor.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Tierra Yin, te encuentras en Choque en día de Recibir, promueve principalmente recompensas que se han estado esperando, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Cuando nos encontramos en choque en día negativos, usualmente somos mas propensos a tener problemas o situaciones difíciles, lo mejor es que seas muy cauteloso.

Salud:

Ten sumamente cuidado en este día, sobre todo si te vas a encontrar expuesto a entornos peligrosos o potenciales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que alguien se aleje de ti, porque perdió tu confianza, quizás algún error que cometiste no le permite confiar en ti.

Dinero:

No gastes tu dinero, busca ahorrar ya que no se sabe cuándo podrías necesitar salir de un problema, se prudente con los gastos.

Consejo: La cosa más importante que hacer si te encuentras en un hoyo es dejar de cavar. -Warren Buffett.