Virgo – Horóscopo del 29 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Puede que en estos momentos estes extrañando mucho a alguien de tu pasado, si es una expareja revisa realmente por qué se acabó la relación y si realmente vale la pena volver a establecer contacto con esa persona.

Dinero:

Bájale al ritmo en el trabajo, das tanto que ya ni siquiera saben cómo compensarte por todo lo que haces, ¿es realmente necesario hacerlo?, ¿qué estás sacrificando por ser el mejor en tu trabajo? Recuerda que no hay dinero que compre tiempo.

Salud:

Reconocer tu cuerpo lo haces muy bien, pero ahora debes dar el siguiente paso que es habitarlo de pies a cabeza, revisar el estado de tus órganos, sentir qué pasa cuando te alimentas, cómo reaccionan tus músculos al ejercitarte. La invitación es a poner atención.

Consejo:

No todas las comunicaciones serán precisas ni perfectas, así que revisa bien si estás dándote a entender de la mejor forma o si debes aclarar algo antes de cerrar una conversación.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Agua Yin, te encuentras en Choque en día de Recibir, promueve principalmente las recompensas, sin embargo, es un día complicado. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Cuando nos encontramos en choque en día negativos, usualmente somos más propensos a tener problemas o situaciones difíciles, lo mejor es que seas muy cauteloso.

Salud:

Ten sumamente cuidado en este día, sobre todo si te vas a encontrar expuesto a entornos peligrosos o potenciales. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que alguien se aleje de ti, porque perdió tu confianza, quizás algún error que cometiste no le permita confiar en ti.

Dinero:

No gastes tu dinero, busca ahorrar ya que no se sabe cuándo podrías necesitar salir de un problema, se prudente con los gastos.

Consejo: La paz viene del interior. No la busques fuera. -Siddhārtha Gautama.