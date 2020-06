Virgo – Horóscopo del 28 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Con Mercurio y Neptuno retrógrados están en una avalancha de emociones y de ilusiones, así que es importante que pongas los pies en la tierra y veas realmente de toda la información que te llega a cuál es importante prestarle atención porque te brindará bienestar.

Dinero:

No es momento de hacer inversiones riesgosas o de tomar grandes decisiones financieras, muchas de estas decisiones pueden ser emocionales y no estar realmente motivadas por razones duraderas, así que revisa bien y pide ayuda en caso de ser necesario.

Salud:

Dedicarte tiempo a ti te recarga inmediatamente, así que no pares de hacerlo y establece una rutina en la que al menos una vez a la semana tengas un espacio 100% dedicado a ti y a tu esencia.

Consejo:

Si alguien no reconoce tu valor o tu poder, si alguien intenta menospreciar es la mejor señal para buscar un nuevo camino, por más doloroso que pueda ser, si alguien te ama reconoce a Dios en ti.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día del Tigre de Agua Yang, te encuentras en día de Éxito, es uno de los más auspiciosos, apropiado para actividades importantes. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

La energía del día fluirá, es decir que si en este día tienes responsabilidades o tareas, ya sean laborales o personales, todo fluirá y se desenlaza con finales positivos.

Salud:

Si está en tu poder puedes hacer una caminata corta para respirar aire libre y despejar tu mente un rato, será increíble. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Serás de gran confianza para tus allegados, intenta corresponderles la confianza al guardar silencio y no contar algo importante acerca de ellos, recuerda ser el protector de tus cercanos.

Dinero:

Es un excelente día para tomar decisiones financieras en las cuales te puedas comprometer para crear un futuro financiero más favorable.

Consejo: Sólo desde una calma interna, el hombre fue capaz de descubrir y formar entornos tranquilos.