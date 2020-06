Virgo – Horóscopo del 27 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Recuerda aquellos momentos en los que has estado tan seguro de ti mismo y trae de nuevo esa sensación, que hoy no te sientas así no quiere decir que todo esté perdido o que tu autoestima esté por los suelos. Es temporal, préstate más atención y regálate más amor del habitual para que te recuperes.

Dinero:

Revisa bien en dónde estás poniendo tu dinero, puedes sentir la motivación de comprar cosas que no necesitas realmente y por eso puedes sentir arrepentimiento luego, así que prioriza bien y piensa tus compras con cabeza fría.

Salud:

La luna está creciente en tu signo, así que aprovecha esa energía para hacer un pequeño ritual que te conecte con tu poder interior y con tu corazón lleno de amor propio, cuida de ti que sabes hacerlo muy bien y verás que comenzará a florecer de nuevo esa energía en ti.

Consejo:

No necesitas miles de razones para saber reconocer dónde no eres querido, no te quedes más en esos lugares ni al lado de las personas que no te dan valor ni significado en sus vidas, no es lo que mereces.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Buey de Metal Yin, te encuentras Triangulando en día de Peligro, la energía es muy inestable y volátil, procura tener cuidado el día de hoy. Ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Es un día para estar agradecido con tu ser y todo lo que representa en este plano, las personas se sentirán atraídas y protegidas por tu compañía en este día, notarás que contigo podrán ser ellos mismos.

Salud:

Como se mencionó, la energía del día beneficia a las personas que aprovechan para meditar o orar, si vas a realizar estas prácticas toma una postura de agradecimiento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás amoroso, tu corazón te demostrará un camino, pero la energía puede concluir otro, para evitarte sorpresas negativas y amargas no hagas propuestas importantes hoy ya sea con tu pareja amorosa, familia o amigos.

Dinero:

La energía del día se presenta inestable y poco favorecedora, en especial para actividades financieras, sin embargo, si puedes aprovechar el día para salir de problemas financieros y si es necesario, solicitar ayuda a alguien de confianza.

Consejo: Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. –Miguel de Cervantes.