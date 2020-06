Virgo – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Es momento de revisiones, y entre esas preguntas que surgen debes evaluar lo que estás brindando a los demás, muchas veces nada de lo que haces parece suficiente pero la pregunta no es si tú lo estás dando todo o no, es ¿con qué ojos te estás mirando? Realmente hace falta que des más o simplemente quieres llevar la perfección a todas las facetas de tu vida.

Dinero:

Es momento que tengas muy claras tus bases y principios, puede que lleguen propuestas confusas o mensajes que parezcan poco coherentes y eso es por el comienzo de la retrogradación de Neptuno, así que debes estar firme en lo que ya sientes confianza y seguridad de tu trabajo.

Salud:

Aprovecha esta temporada de Cáncer para ver esos hábitos que son dañinos para ti o para las personas que quieres, es momento de revisión y cuidado. Tienes la energía para hacerlo, así que comienza el movimiento hacia tu bienestar.

Consejo:

Eres sociable y caes bien con muchísima facilidad, así que asegúrate que quienes consideres tus amigos sí lo sean. No todas las personas con las que socializas deben convertirse en tus mejores amigos o en tus socios.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Fuego Yin, te encuentras liderando la energía en día de Balance, es apropiado para buscar resultados favorables, sin embargo, la energía estará un poco dispersa. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Hoy es un día en el cual no te conviene verte envuelto en problemas ajenos de ninguna manera, busca ser imparcial y apegarte a tus actividades rutinarias en tu trabajo.

Salud:

Busca relajarte con un buen masaje, que te relaje y te libere de la presión, procura crear un ambiente de relajación. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás molesto el día de hoy sin méritos reales, veras como tu pareja o tu familia te manifestara que te encuentras injusto y poco racional lo cual es normal en las personas influenciadas por la energía del Gallo con energía de autocastigo.

Dinero:

No te permitas que tu vanidad te meta en problemas económicos, no tienes que aparentar nada con nadie, apégate únicamente a los gastos básicos necesarios.

Consejo: Repite esta oración en tu cabeza cuando te sientas enojado: “La paz comienza con una sonrisa”.