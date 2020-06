Virgo – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Organiza tu tiempo y tu espacio, es muy importante que te conectes con tu creatividad cambiando tu habitación o estudio, mueve todo para que así la energía de tu cuerpo también se renueve.

Dinero:

La agilidad mental y toma de decisiones acertadas te acompañan hoy, ten la certeza que serás escuchado y valorado, en tu labor eres valorado y estimado por todos los valores que posees y compartes a diario.

Salud:

Te sientes renovado y fortalecido así que disfruta de esa sensación para que no olvides que el descanso es tan necesario como tu labor, si tu no descansas el cuerpo se agota y no puede laborar.

Consejo:

Ayuda a las personas cercanas, pon toda tu empatía y don de gentes para lograrlo, es muy importante que alguien los escuche y tú puedes hacerlo con todo el amor que ello implica.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Fuego Yang, te encuentras en combinación Direccional en día Lleno, la energía de este día promueve la abundancia, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un buen día para que comiences un proyecto propio que sea desafiante y gratificante. En tus pensamientos encontrarás la solución a todos los problemas que puedas enfrentar en el día.

Salud:

Busca cocinar, crear o comer recetas que sean nuevas e interesantes, pero sobretodo saludables. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy es un buen día para los gestos románticos y para pedir el perdón de esa persona especial o de un familiar con quien pudiste haber tenido un altercado.

Dinero:

Es un buen día para comenzar nuevos proyectos financieros o cobrar deudas del pasado que te pueden ayudar a tu situación actual.

Consejo: Apóyate en la energía y consejos de los hombres sabios, ellos te ayudarán a salir de los problemas que se te presenten en el día.