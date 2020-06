Virgo – Horóscopo del 21 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

La forma en la que te muestras no puede variar tanto, reflexiona si esa falta de coherencia es la que te está llevando a tener tantos conflictos emocionales. No todos deben quererte ni tú debes querer a todos.

Dinero:

Es momento de agradecer lo que tienes y compartir con quienes lo necesitan, y se hace hasta con una palabra de cariño y de aprecio. No minimices a tus compañeros de labor ni pretendas que todos vivan como tú lo haces, al final el daño solo te lo estás causando a ti mismo.

Salud:

Tus rutinas son excelentes cuando son saludables y es maravilloso para tu cuerpo, pero si un día no puedes cumplirlas al cien por cien, no debes culparte ni sentirte mal por eso ¿dónde queda entonces todo lo que ya has logrado? Trátate con amor.

Consejo:

Reflexiona sobre lo que quieres mantener en tu vida, la energía está dispuesta para ir a lo más profundo y detectar las transformaciones que se deben hacer pronto.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, te encuentras en día de Remover, es una energía óptima para meditar, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Es un buen día para que alguien que sea experto en un tema te explique y te llene de conocimiento nuevo. Recibe toda la información posible. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los aromas tienen gran influencia en el día, puedes encender un incienso en tu hogar para nivelar energías y armonizar tu ambiente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Actuar valientemente te brindará muchas oportunidades para que una situación con alguien especial mejore y florezca. Será muy increíble.

Dinero:

El elemento Metal tiene muy buena influencia en los temas de dinero y éxito, para que todo te resulte procura actuar con organización y prudencia.

Consejo: Cada vez que hacemos frente a nuestros miedos, ganamos fuerza, coraje y confianza.