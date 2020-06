Virgo – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Si tienes pareja o no, es importante que dejes de idealizar a las personas que llegan a tu vida, porque estés enamorado no quiere decir que debas aceptarlo todo o aguantar incluso faltas de respeto. No temas poner límites, que si por eso se acaba una relación es porque no correspondía realmente.

Dinero:

Ten cuidado en la forma en la que te refieres a tus compañeros de trabajo, no todo lo que dices puede salir sin filtro o exigiéndoles que hagan las cosas tal y como tú las esperas, necesitas una mirada compasiva de ahora en adelante si quieres evitar problemas futuros.

Salud:

Han sido unos días sin descanso, así que debes hoy sacar un tiempo para poner en pausa un poco tu mente y tu cuerpo, debes darte un espacio para asentar toda la energía que usaste esta semana, todo lo que viviste y aprendiste. Relajación y estiramiento para volver al centro.

Consejo:

Para algunas cosas eres tajante y no hay quién te haga cambiar de opinión, pero cuando se trata de las emociones te dejas llevar y ganar por ellas, creando situaciones que no traen bienestar a nadie, y menos a ti.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Madera Yang, te encuentras en día de Establecer, apropiado para sentar bases para el futuro, sin embargo, no es el mas propicio. Ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

No es un día propicio para ser osado, te puede sentir un poco abrumado con las situaciones que se presentarán en el día, mantén la calma y sigue adelante.

Salud:

Es un buen día para meditar y conectarte contigo, busca trabajar la respiración. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy será una montaña rusa de emociones y puedes verte involucrado fácilmente. Si esto te llega a pasar acudir al consejo de las mujeres, ellas te ayudarán a salir de los problemas.

Dinero:

No es un buen día para comprometer tu patrimonio o tus ahorros, intenta mantener los gastos al mínimo para que así no te perjudiques en el futuro.

Consejo: Apóyate de la energía de las mujeres para salir de apuros, su energía te favorecerá.