Virgo – Horóscopo del 2 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Piensa con cuál persona de tu familia debes hablar, existe una relación tensa entre ustedes y esto hace que la armonía no pueda restablecerse. Tan solo escucha para entender y no para responder.

Dinero:

Con la energía de Géminis en este día tu comunicación será más fluida, aprovecha para comunicarte con tus jefes y decir todo eso que llevas tiempo guardando, procura que sea un diálogo tranquilo.

Salud:

Sabes que el ejercicio te ayuda a centrar tu energía, el ejercicio que se hace para sentirse mejor y vital, no el que se realiza para verse mejor, recuerda las apariencias engañan.

Consejo:

Paso a paso logras comprender que en ti existe un mundo de posibilidades, el universo te habita y si él es infinito tú también lo eres.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Rata de Fuego Yang, te encuentras en Destrucción en día de Peligro, es una energía muy volátil e inestable. Ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Es un día ideal para cambiar de actitud a una que te ayude a lograr tus metas, evita el conflicto a toda costa.

Salud:

Puede que sientas que la soledad es tu única compañera en este día, pero no es así, no te permitas aislarte. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Sentirás una constante sensación de inseguridad contigo mismo, no te preocupes ni dejes que tú mente te gane con tantos pensamientos, busca apoyo en las personas que ames.

Dinero:

Hoy no es un día auspicioso para comenzar o realizar actividades financieras, pero debes tener presente que los gastos tienen que estar al mínimo.

Consejo: “Mantén tu cara siempre hacia la sol y las sombras caerán detrás de ti.” – Walt Whitman