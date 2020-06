Virgo – Horóscopo del 1 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 1 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

En lo que debes centrarte hoy es en la apertura de tu corazón, sentirlo e integrarlo a tu alma, eso es lo que te hace consciente de tu amor propio, que es real y necesario para que puedas amar a otros incondicionalmente.

Dinero:

Que tus planes y metas se ajusten a la realidad para que puedas visualizarlos, proyectarlos y que se vuelvan una realidad, si hay trabas en el desarrollo es el universo pidiendo que busques otras posibilidades, escucha la magia.

Salud:

Para tu tranquilidad mental enfócate en ti, en todas las cosas que deseas para tu vida, en tener calma y certeza, deja a las otras personas en su mundo, con sus aciertos y desaciertos, son de ellos y a ti no te corresponde juzgar.

Consejo:

No limites tus dones, no te aferres a la comodidad de lo que el mundo muestra para su conveniencia, busca lo que te apasiona, tu propósito es lo que realmente te hace feliz así no haya dinero de por medio.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Madera Yin, te encuentras en día de Destrucción, es una energía muy negativa, evita las actividades importantes. Ten en cuenta las recomendaciones para este día.

Trabajo:

Utiliza este día para terminar todas las responsabilidades que tengas pendientes, mientras más preparado y al día estés mejor.

Salud:

Controla lo que sucede en tu mente, no es sano pasarse mucho tiempo imaginando o especulando cosas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Debes pensar en mirar hacia adelante, puede que se te presenten problemas por tu incapacidad de aceptar los errores. No hay nada de malo en equivocarse.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, la energía del día puede convertir gastos en deudas, ten cuidado.

Consejo: Sé astuto en este año de la Rata y alcanzarás tus propósitos.