Virgo – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Repite esto: nadie te dará su aprobación si no te la das tú. Encuentra tu lugar siendo auténtico y amándote por encima de todas las cosas. El amor de tu vida eres tú, podrán llegar compañeros con quienes compartir el camino, pero solo en tu poder está saber que nadie llega a completarte sino a apoyarte.

Dinero:

Con la luna en tu signo y tantas alzas emocionales evita hacer compras impulsivas o grandes inversiones sin las asesorías pertinentes. Es mejor evitar y ser precavido por unos días, no caigas en la tentación.

Salud:

Has estado mentalmente mucho más activo de lo normal, y esto es por la entrada de Mercurio en Cáncer, procura comunicarte bien con tu familia para evitar dramas innecesarios y promover el cuidado entre todos. Descansa tu mente y sana lo que debas con tus seres queridos en esta temporada.

Consejo:

Requieres tener mucho control, normalmente puedes ser impulsivo o demasiado mental, eres de extremos y por estos días esta energía se puede sentir mucho más. Debes mantenerte centrado.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en Daño en día de Inicio, se relaciona con comienzos suaves y poco extravagantes, ten en cuenta estos consejos en tu día.

Trabajo:

Conéctate contigo mismo, es un día para que hagas tus actividades rutinarias y evites caer en situaciones complicadas.

Salud:

Puedes ser muy ingenuo el día de hoy y caer en errores que pueden parecer obvios para los demás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tiendas tu mano a quien no lo necesita. Puedes sentir que están manipulándote, confía en tu instinto y aléjate de ahí.

Dinero:

La energía del día te tendrá muy desconcentrado, lo grabe será que no notarás factores clave para tus gastos o inversiones y esto te afec tara.

Consejo: Intenta pensar dos veces antes de expresar tus ideas, para evitar meterte en problemas.