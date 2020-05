Virgo – Horóscopo del 30 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Quieres en este momento una pareja para vivir nuevas aventuras, deseas salir hoy del drama y comenzar a vivir con pasión y gusto por todo lo que te hace feliz.

Dinero:

Con Libra en la casa dos te sientes tentado a comprar cosas lujosas y no porque las requieras sino por qué te parecen bonitas y sentir placer al hacerlo, cuídate de compras innecesarias, compra algo que requieras y que llene esos requisitos.

Salud:

Cuida de tu sistema nerviosos, no permitas que las tensión que se presenta en tu labor te afecte hasta enfermar, recuerda que si no es lo que te apasiona debes comenzar a conectarte con tu propósito.

Consejo:

Para que seas feliz debes comenzar a reconocer todo aquello que te aleja de serlo, reír, disfrutar, ser optimista, agradecer es lo mínimo que debes sentir a diario, busca ayuda con acupunturistas, terapeutas o bioenergéticos.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras liderando la energía en día Estable, apropiado para ejecutar actividades a largo plazo, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovechar tu día.

Trabajo:

Te encuentras liderando la energía del día y la puedes utilizar a tu favor, organízate y comparte los proyectos o ideas para que se puedan ejecutar, empieza a dedicarle un tiempo a perfeccionar tu talentos.

Salud:

Dedica unos minutos de tu día para solo respirar y despejar tu mente, será una herramienta clave para pensar con claridad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta crear un vínculo con un familiar intentado realizar actividades que los hagan mejorar destrezas, esto te ayudará a ti y a esa persona.

Dinero:

No te permitas que tu vanidad te meta en problemas económicos, no tienes que aparentar nada con nadie, solo invierte en aquello que te traiga paz mental.

Consejo: La música de piano te ayudará mucho el día de hoy para la concentración y relajación.