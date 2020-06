Virgo – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

A partir de hoy no te extrañes de que un ex amor regrese o aparezca un familiar que hacía mucho no veías, amigos que hace mucho no ves y hasta proyectos que tenías en el olvido vuelvan a tu memoria, eso es Mercurio retrógrado en tu casa once, pon atención con los mensajes que llegan esas personas.

Dinero:

Sabes de una muy buena inversión para realizar y le propones a tu pareja, amigos o familiares que la hagan en conjunto, estudia muy bien lo que vas a plantear para evitar malentendidos después.

Salud:

Deja que tu cuerpo descanse y acepta que hay cosas que son como debes ser, no te des tanto látigo, comprende que la perfección es tan solo una ilusión, habita tu cuerpo y toma consciencia de él, agradécelo.

Consejo:

Establece prioridades en las tareas que tienes pendiente por hacer, así dejas de angustiarte y sabes que siendo cumplido estarás evacuando eso fácilmente, sin tener que quejarte por todo.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Agua Yin, te encuentras Triangulando en día Cerrado, la energía de este día es bastante inmóvil y no promueve buenos resultados, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Los compromisos en este día serán un arma de doble filo, sin embargo, serán motivador de un día muy estresante para los demás.

Salud:

Disciplinas como el orden y estructura te ayudarán a calmar tu mente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Intenta ir más con la corriente, no ser tan inflexible y disfrutar de las pequeñas cosas que nos sorprenden.

Dinero:

Para evitar toparse con sorpresas negativas, lo mejor es no realizar inversiones importantes el día de hoy, debido a que la energía del día no se presta para retornos atractivos.

Consejo: Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y terminaras haciendo lo imposible.