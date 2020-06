Virgo – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Todo lo comentas, haces drama hasta en redes sociales como si buscaras la compasión universal y es un desgaste que nada te aporta, no todo hay que contarlo.

Dinero:

Para ti siempre todo está cubierto y por andar quejándote ni cuenta te das, hay que agradecer y bendecir mucho más antes que hacer un listado de todo lo que te hace falta.

Salud:

Buscas siempre una etiqueta que sufres de esto o lo otro para así justificar tus acciones, rabietas y pataletas, asume tu responsabilidad y deja de buscar enfermedades que no tienes.

Consejo:

Aún no comprendes lo afortunado que eres y la cantidad de personas que te admiran, quieren y respetan, así que reconocer tu potencial, dones y talentos, es lo único que necesitas para ser feliz.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Agua Yang, te encuentras en combinación Doble en día Abierto, apropiado para sentar bases del futuro, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Utiliza este día para motivarte y alcanzar el futuro que deseas ya sea profesional o personal, si te sientes desmotivado solo visualiza donde quieres estar.

Salud:

Mantente hidratado para que puedas cumplir con todas las actividades que tienes previstas en este día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Notarás que las personas que te consideran cercanas a ti te buscaran más, esto debido a que las personas influenciadas con la energía del Gallo tienden a ser más protectoras y ser una fuente de apoyo.

Dinero:

Haz movimientos importantes de dinero si se te presenta la oportunidad, si ves algún proyecto muy provechoso evalúa y ve que ganancias puedes conseguir y si te favorecen.

Consejo: La salud es la mayor posesión. La alegría es el mayor tesoro. La confianza es el mayor amigo. -Lao Tzu.