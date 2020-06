Virgo – Horóscopo del 17 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Ahora estás con deseos de acompañar a tu familia, ayudarla y buscar solucionar cualquier inconvenientes que tengan, para ti es muy importante que en estos momentos ellos hagan parte de tu día a día y presten atención a tus palabras.

Dinero:

Cuídate de invertir el dinero que compartes con tu pareja pues por una mala inversión pueden perderlo todo, recuerda que no todo lo que brilla es oro, además es muy importante que compartas con ella cualquier movimiento que vayas a realizar.

Salud:

Evita los excesos en todo, debes siempre poner horarios y límites a lo que realices en cuestión de alimentación, ejercicios y descanso, tiendes a llevar todo a extremos para evitar problemas de cualquier índole respeta los planes que desea realizar.

Consejo:

No es un bloqueo creativo lo que tienes ni tampoco es que las ideas se te escapan, tienes más bien una pereza monumental, sacude ese letargo es normal que algunas veces pase el mismo cansancio lo produce, descansa más ocúpate de ti.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Conejo de Metal Yin, te encuentras en Choque en día de Recibir, promueve retornos y recompensas esperadas, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Procura que tú día sea muy calmado, varias situaciones alrededor de tus relaciones harán que te veas como alguien no confiable. Cambia ese pensamiento. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta preocuparte un poco por tu salud física, no hagas ejercicios riesgosos, mantén una dieta balanceada y mueve tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te podrías sentir decepcionado de algún familiar, si de verdad te importa puedes expresar lo que sientes y encontrar un punto medio.

Dinero:

No es un buen momento para realizar alguna transacción monetaria, algunas decisiones podrían hacer que tus relaciones se vean afectadas.

Consejo: No permitas que las desilusiones de hoy ponga una sombra en tus sueños del mañana.