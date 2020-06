Virgo – Horóscopo del 16 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Hay una persona cercana a tu familia que está algo resentida contigo, lo mejor es hablar sin entrar a discutir ni dar explicaciones, tan solo escúchala y dile que todo queda olvidado y en el pasado, es mejor así que perder la energía en discusiones que no llegan a nada.

Dinero:

Pondrás mucha energía en un proyecto y ya tienes muchas expectativas, así que deja la expectativa si quieres que funcione, así no tendrás que sentir frustración si algo no resulta cómo querías, simplemente toma acción y deja que el universo haga lo suyo: la magia.

Salud:

Procura poner una pausa en tus pensamientos y acciones, quieres abarcarlo todo y no es posible, el único tiempo que tienes es este y así está bien. El tiempo trabaja a tu favor, así que no te exijas.

Consejo:

Hoy tienes la habilidad de solucionar todo lo que requieres cuentas con claridad mental y destreza en tus pensamientos y palabras, utiliza tu conocimiento y fortaleza para que estén a tu favor. Mantén calma en tu palabra y alegría en el corazón.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Yang, te encuentras en día de Éxito, es el día mas propicio, con retornos más abundantes, ten en cuenta estas recomendaciones para aprovecharlo.

Trabajo:

Si has tenido dificultades en el trabajo este es un excelente día para brillar, puesto que la energía que te acompaña junto con la del día te ayudaran a salir adelante y lograr la estabilidad.

Salud:

Necesitas aire fresco para poder volver a ti, si te encuentras solo procura verte con alguien bajo los estándares de seguridad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que esa persona que consideras especial se empiece a notar en ti, demuéstrale todo lo que vales con gestos.

Dinero:

Es un excelente día para mover tu dinero y hacer crecer tu patrimonio, si te encuentras en un problema financiero también puedes salir de el pidiendo ayuda es un buen día.

Consejo: No tengas miedo de brillar y entregarle al mundo tu talento.