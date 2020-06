Virgo – Horóscopo del 13 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Con tu pareja todo está muy bien, estos momentos en compañía o separados afianzaron su relación, les confirmó que están con la persona adecuada, así toda esta situación ha sido más llevadera.

Dinero:

Tu situación económica está en equilibrio, no pienses en cosas que pueden generarte angustia, no es necesario que tu imaginación te lleve a un caos inexistente.

Salud:

Recuerda incluir en tu alimentación frutas, verduras y agua para que después no tengas problemas digestivos, muchas veces causados por la tensión que te generan algunas cosas.

Consejo:

Eres práctico a la hora de resolver una situación o conflicto, siempre sabes utilizar tu palabra como una herramienta para llegar a las mejores soluciones para todos, así que no permitas que tus emociones te nublen, las respuestas ya las tienes.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras en día de Inicio, óptimo para suaves comienzos, sin embargo, la energía estará inestable, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Busca una orientación favorable que te permita concentrarte, puedes disminuir los factores distractores con una buena ubicación de trabajo.

Salud:

Es mejor prevenir, evita salir a la calle a manejar o realizar actividades que puedan poner en el en riesgo tu salud física. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Mantén contacto con un familiar que quieras mucho o con esa persona especial, recibirás la interacción que necesitas para sentirte bien.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, si ves algún proyecto muy provechoso comprométete sólo con tu palabra y no entregues tu dinero hoy.

Consejo: Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles.