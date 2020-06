Virgo – Horóscopo del 12 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.



Amor:

El amor está en todos lados y tu lo atraes como un imán, si no tienes pareja no te extrañes de las personas que tienes cerca comenzarán a enviar señales, nunca se sabe donde encontrarás el amor para tu vida.

Dinero:

Eres meticuloso y precavido con el dinero, cuidado no entres en pánico por lo que se dice de la economía, el universo todo lo tiene, así que al dinero que tienes ahorrado ponle un propósito, no pienses que es para una emergencia.

Salud:

Si sigues cargando lo que no te corresponde el dolor de espalda o de cuello no va a desaparecer, suelta todo lo que no es tuyo, el pasado ya no te pertenece así que déjalo que se vaya como el agua del río.

Consejo:

Las personas amargadas, quejumbrosas y pesimistas déjalas a un lado, lo más importante es que no te vayas a contagiar de ese virus letal que es la envidia y que conlleva a tener más problemas que aciertos.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, te encuentras en Daño en día Estable, apropiado para ejecutar actividades de largo plazo o finalizar asuntos, ten en cuenta estos consejos.

Trabajo:

Conéctate contigo mismo, es un día para que hagas tus actividades rutinarias y evites caer en situaciones complicadas, mantén tus responsabilidades al día.

Salud:

Puedes ser muy ingenuo el día de hoy y caer en errores que pueden parecer obvios para los demás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tiendas tú mano a quien no lo necesita. Puedes terminar sintiendo que están manipulando, confía en tu instinto y aléjate de situaciones que te lleven a perder amistades.

Dinero:

No hagas movimientos importantes de dinero, la energía del día en combinación con la de tu animal podrá nublarte los pensamientos y hacer que te equivoques en tus decisiones.

Consejo: Intenta pensar dos veces antes de expresar tus ideas, para evitar meterte en problemas.