Virgo – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Debes tener en cuenta que no eres quien tiene la última palabra en todo, por mas detallista y perfeccionista que seas no debes entrar en conflictos con tu pareja, todo tiene diferentes matices, así que escucha a los otros, pon atención.

Dinero:

Cuida tus finanzas y no despilfarres en lo que no necesitas ni en lo que quieres para aparentar. Recuerda que las fachadas son caras de mantener y tarde o temprano se caen, la autenticidad de brindará tranquilidad.

Salud:

Virgo es muy consciente del cuidado de su cuerpo físico, de mantener un equilibrio entre la alimentación y el ejercicio, pero ojo con volverte obsesivo, hay una línea muy delgada cuando se trata de las apariencias.

Consejo:

Sientes una gran necesidad de ayudar a los otros desde lo material, algunas veces eres mal interpretado, parece que estuvieras decidiendo por las personas por buscar su bienestar, aunque tengas buenas intenciones pasas por entrometido.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, te encuentras en Daño en día de Inicio, promueve los comienzos suaves, ten en cuenta estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Conéctate contigo mismo, es un día para que hagas tus actividades rutinarias y evites caer en situaciones complicadas.

Salud:

Puedes ser muy ingenuo el día de hoy y caer en errores que pueden parecer obvios para los demás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

No tiendas tú mano a quien no lo necesita. Puedes sentir que están manipulándote, confía en tu instinto y aléjate de ahí.

Dinero:

La energía del día te tendrá muy desconcentrado, lo grabe será que no notaras factores clave para tu gastos o inversiones y esto te afectara.

Consejo: Intenta pensar dos veces antes de expresar tus ideas, para evitar meterte en problemas.