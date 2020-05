Virgo – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Deja de suponer y crearte películas que solo están en tu cabeza, si tienes una duda: pregunta, no entres en dramas con tus seres queridos por no hacerlo. Necesitas favorecer tu energía del amor con la compasión y el agradecimiento.

Dinero:

Hoy la Luna está en tu casa dos, así que cuídate de no hacer compras por impulso. Nada material dará solución a una situación emocional, así que sé precavido y piensa bien si la inversión es necesaria.

Salud:

Marte acompaña tu casa de la salud, así que es muy importante que uses esa energía extra para tu bienestar físico, úsala como canal para desahogar tus emociones y canalizar todo aquello que puede causarte malestar en el día.

Consejo:

Necesitas rutas de escape para dejar de quejarte, cada que quieras hacerlo debes poner un límite y transformar ese pensamiento o traer a tu mente algo que te traiga bienestar. La queja solo te trae escasez.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, te encuentras en un día Estable, este día promueve continuidad e induce resultados duraderos, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Intenta descansar, esto se refiere a que te encargues de lo tuyo, suelta los problemas ajenos y evita complicaciones innecesarias.

Salud:

Busca relajarte con un buen masaje, que te relaje y te libere de la presión del trabajo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás molesto sin ninguna aparente razón el día de hoy, veras como tu pareja o tu familia te manifestara que te encuentras injusto y poco racional lo cual es normal en las personas influenciadas por la energía del Gallo cuando se encuentran molestos.

Dinero:

Tus emociones te pueden llevar a tomar malas decisiones el día de hoy se cuidadoso, sin embargo, la energía del día promueve buenos resultados, así que para tomar una buena decisión deberás analizarla bastante.

Consejo: Tu tarea es encontrar lo que es mejor para ti y luego entregarte.