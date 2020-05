Virgo – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

VIRGO

Nacidos entre el 21 de agosto al 20 de septiembre

El Metódico.

Piscis es su signo complementario, es compatible con Tauro y Capricornio.

Virgo es el más cercano al signo chino Gallo.

Personalidad de Virgo:

Es el perfeccionista del zodiaco; su mente es analítica, es confiable, cuando se compromete a hacer algo lo estudiará hasta lograr comprenderlo y ser el mejor. A veces esa misma perfección lo hace muy difícil de complacer, ya que a todo le conseguirá defectos. Su mayor aprendizaje es entender que no siempre tienen el control.

Amor:

Dedícate un tiempo, busca un momento para recuperar tu energía, hoy es un día para descansar y retomar las cosas que alimentan tu espíritu; se requiere que el cuerpo y tu esencia estén en equilibrio, el tiempo que le dedicas a uno dedícalo al otro también.

Dinero:

Hoy ten calma, no hagas inversiones que puedan afectar tus finanzas, sé prudente y busca asesoría, una segunda opinión te puede mostrar otro panorama.

Salud:

Con Marte en tu casa seis sientes una gran fuerza, motivación y entusiasmo para comenzar rutinas de salud, ejercicios, meditación, lo que gustes y te genere bienestar.

Consejo:

El día es para comunicarte desde el amor y el cuidado que tienes hacia ti. Hoy no te exijas tanto, no te culpes, nada es perfecto, no entres en competencia.

GALLO

Las personas nacidas en los años 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Compatibles: Serpiente, Buey y Dragón.

Incompatibles: Conejo y Perro.

Personalidad del Gallo:

Los gallos se caracterizan por ser muy honestos. Cuidan a su familia, son muy francos y leales. Para ellos es muy importante el apoyo familiar.

Diario:

Hoy en día de Mono de Tierra Yang, te encuentras en un día Balanceado, ideal para cambiar situaciones desafortunadas a tu favor, ten en cuenta estas recomendaciones.

Trabajo:

Si tenias actividades pendientes, los mejor es buscar la forma de comenzarlo, se creativo para hacerlo, sobre todo con los recursos.

Salud:

Hoy puedes tener dolores de cabeza, busca mantenerte muy hidratado con agua. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Puede que esa persona que consideras especial se empiece a notar en ti, demuéstrale todo lo que vales con gestos.

Dinero:

Es un buen día para mover tu patrimonio únicamente si esperas duplicarlo. También para cobrar deudas o pagos pendientes.

Consejo: Apóyate de la energía de los hombres sabios que te rodeen en ellos encontraras las soluciones a tus problemas.